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В Минсельхозе оценили продовольственную безопасность России

В Минсельхозе оценили продовольственную безопасность России - 12.07.2024, ПРАЙМ

В Минсельхозе оценили продовольственную безопасность России

Россия обеспечивает не только собственную продовольственную безопасность, но и безопасность стран-партнеров, сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут. | 12.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-12T08:47+0300

2024-07-12T08:47+0300

2024-07-12T08:47+0300

россия

минсельхоз

продовольствие

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БАРНАУЛ, 12 июл - ПРАЙМ. Россия обеспечивает не только собственную продовольственную безопасность, но и безопасность стран-партнеров, сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут. "Сейчас… мы себя обеспечиваем практически всеми продуктами, показатели… продовольственной безопасности у нас с вами выполнены. Осталось выполнить немножко, у нас с вами есть еще над чем работать в отношении молока и в отношении плодов и ягод. По всем остальным показателям именно продовольствие - показатели выполненные и перевыполненные, что дает нам возможность обеспечивать не только себя, но и наших партнеров в других странах, и обеспечивать их продовольственную безопасность", - отметила Лут на "Дне Сибирского поля" в Алтайском крае. Аграрный форум "День Сибирского поля" проходит в Алтайском крае с 10 по 12 июля.

https://1prime.ru/20240628/lut-849579521.html

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россия, минсельхоз, продовольствие