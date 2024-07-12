https://1prime.ru/20240712/pshenitsa-850058411.html

Пошлина на экспорт пшеницы вырастет с 17 июля

Пошлина на экспорт пшеницы вырастет с 17 июля - 12.07.2024, ПРАЙМ

Пошлина на экспорт пшеницы вырастет с 17 июля

Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 17 по 23 июля вырастет до 1780,5 рубля за тонну, а пошлины на вывоз ячменя и кукурузы останутся нулевыми,... | 12.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-12T15:40+0300

2024-07-12T15:40+0300

2024-07-12T15:40+0300

экономика

россия

пшеница

https://cdnn.1prime.ru/img/84147/29/841472925_0:5:2034:1149_1920x0_80_0_0_0e71f6b68c1f28a6f835f4adb8b31729.jpg

МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 17 по 23 июля вырастет до 1780,5 рубля за тонну, а пошлины на вывоз ячменя и кукурузы останутся нулевыми, следует из данных Минсельхоза РФ. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 233,3 доллара за тонну, на ячмень - 176,5 доллара, на кукурузу - при цене 190,9 доллара за тонну. Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая с 10 по 16 июля, составляет 1701,3 рубля за тонну, пошлина на вывоз ячменя и кукурузы нулевая. В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Базовые цены для расчета экспортных пошлин на зерновые культуры в России с 1 июля выросли на 1 тысячу рублей, таким образом, ставки пошлин в среднем снизились на 700 рублей за тонну. Ранее с такой инициативой выступил Минсельхоз, правительство в конце июня приняло соответствующее решение. Таким образом, базовые экспортные цены на пшеницу и меслин увеличены с 17 тысяч до 18 тысяч рублей, на ячмень и кукурузу – с 15 875 рублей до 16 875 рублей.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, пшеница