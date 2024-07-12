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Пошлина на экспорт пшеницы вырастет с 17 июля - 12.07.2024, ПРАЙМ
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Пошлина на экспорт пшеницы вырастет с 17 июля
Пошлина на экспорт пшеницы вырастет с 17 июля - 12.07.2024, ПРАЙМ
Пошлина на экспорт пшеницы вырастет с 17 июля
Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 17 по 23 июля вырастет до 1780,5 рубля за тонну, а пошлины на вывоз ячменя и кукурузы останутся нулевыми,... | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T15:40+0300
2024-07-12T15:40+0300
экономика
россия
пшеница
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 17 по 23 июля вырастет до 1780,5 рубля за тонну, а пошлины на вывоз ячменя и кукурузы останутся нулевыми, следует из данных Минсельхоза РФ. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 233,3 доллара за тонну, на ячмень - 176,5 доллара, на кукурузу - при цене 190,9 доллара за тонну. Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая с 10 по 16 июля, составляет 1701,3 рубля за тонну, пошлина на вывоз ячменя и кукурузы нулевая. В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Базовые цены для расчета экспортных пошлин на зерновые культуры в России с 1 июля выросли на 1 тысячу рублей, таким образом, ставки пошлин в среднем снизились на 700 рублей за тонну. Ранее с такой инициативой выступил Минсельхоз, правительство в конце июня приняло соответствующее решение. Таким образом, базовые экспортные цены на пшеницу и меслин увеличены с 17 тысяч до 18 тысяч рублей, на ячмень и кукурузу – с 15 875 рублей до 16 875 рублей.
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россия, пшеница
Экономика, РОССИЯ, Пшеница
15:40 12.07.2024
 
Пошлина на экспорт пшеницы вырастет с 17 июля

Минсельхоз: пошлина на экспорт пшеницы с 17 июля вырастет до 1780,5 руб за т

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкКолосья созревающей пшеницы
Колосья созревающей пшеницы - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 17 по 23 июля вырастет до 1780,5 рубля за тонну, а пошлины на вывоз ячменя и кукурузы останутся нулевыми, следует из данных Минсельхоза РФ.
Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 233,3 доллара за тонну, на ячмень - 176,5 доллара, на кукурузу - при цене 190,9 доллара за тонну.
Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая с 10 по 16 июля, составляет 1701,3 рубля за тонну, пошлина на вывоз ячменя и кукурузы нулевая.
В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.
Базовые цены для расчета экспортных пошлин на зерновые культуры в России с 1 июля выросли на 1 тысячу рублей, таким образом, ставки пошлин в среднем снизились на 700 рублей за тонну. Ранее с такой инициативой выступил Минсельхоз, правительство в конце июня приняло соответствующее решение. Таким образом, базовые экспортные цены на пшеницу и меслин увеличены с 17 тысяч до 18 тысяч рублей, на ячмень и кукурузу – с 15 875 рублей до 16 875 рублей.
 
ЭкономикаРОССИЯПшеница
 
 
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