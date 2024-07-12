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Налог на прибыль для "Восток Ойл" останется на уровне 20 процентов
Налог на прибыль для "Восток Ойл" останется на уровне 20 процентов - 12.07.2024, ПРАЙМ
Налог на прибыль для "Восток Ойл" останется на уровне 20 процентов
Президент России Владимир Путин подписал закон, сохраняющий действующую ставку налога на прибыль в 20% для проекта "Роснефти" "Восток Ойл". Документ размещен на | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T17:09+0300
2024-07-12T17:09+0300
2024-07-12T17:12+0300
налоги
владимир путин
проект "восток ойл"
прибыль
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, сохраняющий действующую ставку налога на прибыль в 20% для проекта "Роснефти" "Восток Ойл". Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон вносит в Налоговый кодекс изменения, направленные на совершенствование налоговой системы РФ. В частности, он предусматривает увеличение ставки налога на прибыль организаций до 25% с 20% с 2025 года. Однако закон выводит из-под этого повышения проект "Роснефти" "Восток Ойл": для него сохраняется действующая ставка налога в 20%. При этом налог по ставке 3% в 2025-2030 годах будет зачисляться в федеральный бюджет, 17% - в региональный бюджет. С 2031 года это распределение составит 2% и 18% соответственно. "Роснефть" в рамках проекта "Восток Ойл" планирует сформировать новую нефтегазовую провинцию на полуострове Таймыр. Как ожидается, проект объединит уже разрабатываемые месторождения Ванкорской группы и новые месторождения на севере Красноярского края. Под нужды проекта строится порт "Бухта Север", из которого нефть планируется экспортировать по Северному морскому пути. Ресурсная база проекта оценивается в 6,5 миллиарда тонн жидких углеводородов. Закон, который содержит и другие изменения, вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.
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владимир путин, проект "восток ойл", прибыль
Налоги, Владимир Путин, проект "Восток ойл", прибыль
Налог на прибыль для "Восток Ойл" останется на уровне 20 процентов
Путин оставил налог на прибыль для "Восток Ойл" на уровне 20 процентов
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, сохраняющий действующую ставку налога на прибыль в 20% для проекта "Роснефти" "Восток Ойл". Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон вносит в Налоговый кодекс изменения, направленные на совершенствование налоговой системы РФ. В частности, он предусматривает увеличение ставки налога на прибыль организаций до 25% с 20% с 2025 года.
Однако закон выводит из-под этого повышения проект "Роснефти" "Восток Ойл": для него сохраняется действующая ставка налога в 20%. При этом налог по ставке 3% в 2025-2030 годах будет зачисляться в федеральный бюджет, 17% - в региональный бюджет. С 2031 года это распределение составит 2% и 18% соответственно.
"Роснефть" в рамках проекта "Восток Ойл" планирует сформировать новую нефтегазовую провинцию на полуострове Таймыр. Как ожидается, проект объединит уже разрабатываемые месторождения Ванкорской группы и новые месторождения на севере Красноярского края.
Под нужды проекта строится порт "Бухта Север", из которого нефть планируется экспортировать по Северному морскому пути. Ресурсная база проекта оценивается в 6,5 миллиарда тонн жидких углеводородов.
Закон, который содержит и другие изменения, вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.