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Налог на прибыль для "Восток Ойл" останется на уровне 20 процентов

Налог на прибыль для "Восток Ойл" останется на уровне 20 процентов - 12.07.2024, ПРАЙМ

Налог на прибыль для "Восток Ойл" останется на уровне 20 процентов

Президент России Владимир Путин подписал закон, сохраняющий действующую ставку налога на прибыль в 20% для проекта "Роснефти" "Восток Ойл". Документ размещен на | 12.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-12T17:09+0300

2024-07-12T17:09+0300

2024-07-12T17:12+0300

налоги

владимир путин

проект "восток ойл"

прибыль

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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, сохраняющий действующую ставку налога на прибыль в 20% для проекта "Роснефти" "Восток Ойл". Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон вносит в Налоговый кодекс изменения, направленные на совершенствование налоговой системы РФ. В частности, он предусматривает увеличение ставки налога на прибыль организаций до 25% с 20% с 2025 года. Однако закон выводит из-под этого повышения проект "Роснефти" "Восток Ойл": для него сохраняется действующая ставка налога в 20%. При этом налог по ставке 3% в 2025-2030 годах будет зачисляться в федеральный бюджет, 17% - в региональный бюджет. С 2031 года это распределение составит 2% и 18% соответственно. "Роснефть" в рамках проекта "Восток Ойл" планирует сформировать новую нефтегазовую провинцию на полуострове Таймыр. Как ожидается, проект объединит уже разрабатываемые месторождения Ванкорской группы и новые месторождения на севере Красноярского края. Под нужды проекта строится порт "Бухта Север", из которого нефть планируется экспортировать по Северному морскому пути. Ресурсная база проекта оценивается в 6,5 миллиарда тонн жидких углеводородов. Закон, который содержит и другие изменения, вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.

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владимир путин, проект "восток ойл", прибыль