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Путин увеличил пошлины за развод в семь раз

Путин увеличил пошлины за развод в семь раз - 12.07.2024, ПРАЙМ

Путин увеличил пошлины за развод в семь раз

Президент России Владимир Путин подписал закон, который, в частности, увеличивает с 2025 года госпошлины за различные юридически значимые действия... | 12.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-12T17:10+0300

2024-07-12T17:10+0300

2024-07-12T17:14+0300

налоги

владимир путин

пошлины

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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который, в частности, увеличивает с 2025 года госпошлины за различные юридически значимые действия. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Документ вносит изменения в Налоговый кодекс в целях совершенствования налоговой системы РФ. При этом госпошлина за рассмотрение ходатайства, предусмотренного антимонопольным законодательством, увеличивается до 400 тысяч с 35 тысяч рублей, а законодательством о естественных монополиях - до 50 тысяч с 16 тысяч рублей. Пошлина в размере 150 тысяч рублей теперь будет взиматься за госрегистрацию международной компании в специальном административном районе в порядке не только редомициляции, но и инкорпорации. Госпошлина за выдачу аттестата, свидетельства или иного документа, подтверждающего уровень квалификации, либо его дубликата взамен утерянного увеличивается до 2000 с 1300 рублей, а за внесение в них изменений – до 500 рублей с 350 рублей. Кроме того, до 5000 с 650 рублей вырастут госпошлины за расторжение брака в случаях, когда супруги не имеют общих несовершеннолетних детей и разводятся при взаимном согласии, а также когда они разводятся через суд. До 5000 с 1600 рублей повышается размер пошлины за госрегистрацию перемены имени (включающего в себя фамилию, имя и (или) отчество), включая выдачу свидетельства о его перемене. А за внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния, включая выдачу свидетельств, пошлина повышается до 700 с 650 рублей. При повторной выдаче свидетельства о госрегистрации акта гражданского состояния пошлина увеличивается до 500 с 350 рублей. Пошлина за выдачу физлицам справок из архивов органов ЗАГС и иных уполномоченных органов вырастет до 350 с 200 рублей. Кроме того, устанавливается пошлина за регистрацию правил формирования долгосрочных сбережений и внесение в них изменений в размере 3500 рублей, а за регистрацию вносимых изменений - 1600 рублей. Закон, который содержит и другие изменения, вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, пошлины