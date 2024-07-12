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ПВО сбила 4 ракеты ATACMS и 3 Storm Shadow, сообщили в Минобороны

ПВО сбила 4 ракеты ATACMS и 3 Storm Shadow, сообщили в Минобороны - 12.07.2024, ПРАЙМ

ПВО сбила 4 ракеты ATACMS и 3 Storm Shadow, сообщили в Минобороны

Российские силы ПВО за неделю сбили четыре ракеты ATACMS и три Storm Shadow, сообщило Министерство обороны России в ежедневной сводке. | 12.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-12T16:41+0300

2024-07-12T16:41+0300

2024-07-12T16:41+0300

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МОСКВА, 12 июл – ПРАЙМ. Российские силы ПВО за неделю сбили четыре ракеты ATACMS и три Storm Shadow, сообщило Министерство обороны России в ежедневной сводке."Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, три крылатые ракеты Storm Shadow производства Великобритании", - сказано в сообщении.В военном ведомстве добавили, что ПВО также уничтожили 17 французских авиабомб Hammer, противорадиолокационную ракету HARM, 28 реактивных снарядов HIMARS и Vampire.Кроме того, указали в министерстве, ВС России уничтожили в воздушном пространстве страны 308 БПЛА.

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минобороны рф, пво, ракеты atacms, storm shadow