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ПВО сбила 4 ракеты ATACMS и 3 Storm Shadow, сообщили в Минобороны - 12.07.2024, ПРАЙМ
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ПВО сбила 4 ракеты ATACMS и 3 Storm Shadow, сообщили в Минобороны
ПВО сбила 4 ракеты ATACMS и 3 Storm Shadow, сообщили в Минобороны - 12.07.2024, ПРАЙМ
ПВО сбила 4 ракеты ATACMS и 3 Storm Shadow, сообщили в Минобороны
Российские силы ПВО за неделю сбили четыре ракеты ATACMS и три Storm Shadow, сообщило Министерство обороны России в ежедневной сводке. | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T16:41+0300
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МОСКВА, 12 июл – ПРАЙМ. Российские силы ПВО за неделю сбили четыре ракеты ATACMS и три Storm Shadow, сообщило Министерство обороны России в ежедневной сводке."Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, три крылатые ракеты Storm Shadow производства Великобритании", - сказано в сообщении.В военном ведомстве добавили, что ПВО также уничтожили 17 французских авиабомб Hammer, противорадиолокационную ракету HARM, 28 реактивных снарядов HIMARS и Vampire.Кроме того, указали в министерстве, ВС России уничтожили в воздушном пространстве страны 308 БПЛА.
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минобороны рф, пво, ракеты atacms, storm shadow
Вооружения, Минобороны РФ, ПВО, ракеты ATACMS, Storm Shadow
16:41 12.07.2024
 
ПВО сбила 4 ракеты ATACMS и 3 Storm Shadow, сообщили в Минобороны

Минобороны: российская ПВО за неделю сбила 4 ракеты ATACMS и 3 Storm Shadow

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкФлаг на здании Министерства обороны РФ
Флаг на здании Министерства обороны РФ - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 12 июл – ПРАЙМ. Российские силы ПВО за неделю сбили четыре ракеты ATACMS и три Storm Shadow, сообщило Министерство обороны России в ежедневной сводке.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, три крылатые ракеты Storm Shadow производства Великобритании", - сказано в сообщении.
В военном ведомстве добавили, что ПВО также уничтожили 17 французских авиабомб Hammer, противорадиолокационную ракету HARM, 28 реактивных снарядов HIMARS и Vampire.
Кроме того, указали в министерстве, ВС России уничтожили в воздушном пространстве страны 308 БПЛА.
 
ВооруженияМинобороны РФПВОракеты ATACMSStorm Shadow
 
 
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