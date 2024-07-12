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"Российские ракеты на Кубе". В США испугались заявления Байдена о Путине
"Российские ракеты на Кубе". В США испугались заявления Байдена о Путине - 12.07.2024, ПРАЙМ
"Российские ракеты на Кубе". В США испугались заявления Байдена о Путине
Слова президента США Джо Байдена на пресс-конференции в рамкас саммита НАТО заставляют задуматься о реакции Вашингтона на гипотетическую отправку на Кубу... | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T10:23+0300
2024-07-12T10:23+0300
2024-07-12T10:23+0300
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Слова президента США Джо Байдена на пресс-конференции в рамкас саммита НАТО заставляют задуматься о реакции Вашингтона на гипотетическую отправку на Кубу российских ракет. Об этом написал в X кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.Саммит НАТО проходил в американской столице с 9 по 11 июля. Байден по итогам саммита произнес речь, в которой, в том числе, упомянул оружие, способное достичь Москвы, а также вновь позволил себе оскорбительные выражения в адрес президента России Владимира Путина."Речь президента Байдена заверяет торговцев оружием, что они будут в бизнесе еще долгое время — опасные разговоры об оружии, которое может достигнуть Москвы. Как бы мы отреагировали, если бы Россия вооружила Кубу ракетами, которые бы доставали до Вашингтона?", - задался вопросом Кеннеди-младший.Он добавил, что Байден, несмотря на некоторую путаницу в речи, прекрасно понимает, что своими заявлениями продает войну.Ранее сообщалось, что Байден в очередной раз позволил себе оскорбительно высказаться в адрес Путина, назвав его на этот раз "безумным убийцей".
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куба, россия, сша
Вооружения, КУБА, РОССИЯ, США
"Российские ракеты на Кубе". В США испугались заявления Байдена о Путине
Кеннеди-младший после слов Байдена задался вопросом о российских ракетах на Кубе
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ.
Слова президента США Джо Байдена на пресс-конференции в рамкас саммита НАТО заставляют задуматься о реакции Вашингтона на гипотетическую отправку на Кубу российских ракет. Об этом написал в X
кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.
Саммит НАТО проходил в американской столице с 9 по 11 июля. Байден по итогам саммита произнес речь, в которой, в том числе, упомянул оружие, способное достичь Москвы, а также вновь позволил себе оскорбительные выражения в адрес президента России Владимира Путина.
"Речь президента Байдена заверяет торговцев оружием, что они будут в бизнесе еще долгое время — опасные разговоры об оружии, которое может достигнуть Москвы. Как бы мы отреагировали, если бы Россия вооружила Кубу ракетами, которые бы доставали до Вашингтона?", - задался вопросом Кеннеди-младший.
Он добавил, что Байден, несмотря на некоторую путаницу в речи, прекрасно понимает, что своими заявлениями продает войну.
Ранее сообщалось, что Байден в очередной раз позволил себе оскорбительно высказаться в адрес Путина, назвав его на этот раз "безумным убийцей".
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