https://1prime.ru/20240712/rakety-850037337.html

"Российские ракеты на Кубе". В США испугались заявления Байдена о Путине

"Российские ракеты на Кубе". В США испугались заявления Байдена о Путине - 12.07.2024, ПРАЙМ

"Российские ракеты на Кубе". В США испугались заявления Байдена о Путине

Слова президента США Джо Байдена на пресс-конференции в рамкас саммита НАТО заставляют задуматься о реакции Вашингтона на гипотетическую отправку на Кубу... | 12.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-12T10:23+0300

2024-07-12T10:23+0300

2024-07-12T10:23+0300

вооружения

куба

россия

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/10/841251012_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_78f7e330facb0baeb9a05ff30aca2251.jpg

МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Слова президента США Джо Байдена на пресс-конференции в рамкас саммита НАТО заставляют задуматься о реакции Вашингтона на гипотетическую отправку на Кубу российских ракет. Об этом написал в X кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.Саммит НАТО проходил в американской столице с 9 по 11 июля. Байден по итогам саммита произнес речь, в которой, в том числе, упомянул оружие, способное достичь Москвы, а также вновь позволил себе оскорбительные выражения в адрес президента России Владимира Путина."Речь президента Байдена заверяет торговцев оружием, что они будут в бизнесе еще долгое время — опасные разговоры об оружии, которое может достигнуть Москвы. Как бы мы отреагировали, если бы Россия вооружила Кубу ракетами, которые бы доставали до Вашингтона?", - задался вопросом Кеннеди-младший.Он добавил, что Байден, несмотря на некоторую путаницу в речи, прекрасно понимает, что своими заявлениями продает войну.Ранее сообщалось, что Байден в очередной раз позволил себе оскорбительно высказаться в адрес Путина, назвав его на этот раз "безумным убийцей".

https://1prime.ru/20240712/bayden-850033571.html

куба

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

куба, россия, сша