https://1prime.ru/20240712/raskhody-850067088.html

Депутат Рады обвинила ВСУ в чрезмерном расходе средств и ресурсов

Депутат Рады обвинила ВСУ в чрезмерном расходе средств и ресурсов - 12.07.2024, ПРАЙМ

Депутат Рады обвинила ВСУ в чрезмерном расходе средств и ресурсов

В работе ВСУ есть ряд серьезных нарушений, написала в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая. | 12.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-12T17:51+0300

2024-07-12T17:51+0300

2024-07-12T17:51+0300

украина

всу

расходы

https://cdnn.1prime.ru/img/82653/17/826531719_0:46:3307:1906_1920x0_80_0_0_a0f7b0d0f7fc19f3966f942bc10ce0ea.jpg

МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. В работе ВСУ есть ряд серьезных нарушений, написала в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая."Системные проблемы в региональных командованиях воздушных сил ВСУ продолжаются. Выводы не сделаны. В частности: (продолжается - ред.) расход ресурсов и средств без контроля и результата", — отметила она.Безуглая также подчеркнула, что все "результаты" своей работы командование ВСУ представляет в своих "лживых отчетах".Безуглая также отметила, что проблема не ограничивается только военной авиацией, но распространяется на всю украинскую армию. Она привела пример офицера, который рассказал о том, что командование не интересуют причины, по которым не удается сбить беспилотники, главное для них - получить отчет о ликвидации всех целей.Депутат также упомянула проблему ротации молодых офицеров, отметив, что руководящие должности занимают офицеры старше 50 лет, и что с февраля 2022 года летчиков заменили зенитчиками, что сильно снизило их влияние в системе.

https://1prime.ru/20240712/zelenskiy-850066310.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, всу, расходы