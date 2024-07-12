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Депутат Рады обвинила ВСУ в чрезмерном расходе средств и ресурсов - 12.07.2024, ПРАЙМ
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Депутат Рады обвинила ВСУ в чрезмерном расходе средств и ресурсов
Депутат Рады обвинила ВСУ в чрезмерном расходе средств и ресурсов - 12.07.2024, ПРАЙМ
Депутат Рады обвинила ВСУ в чрезмерном расходе средств и ресурсов
В работе ВСУ есть ряд серьезных нарушений, написала в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая. | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T17:51+0300
2024-07-12T17:51+0300
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. В работе ВСУ есть ряд серьезных нарушений, написала в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая."Системные проблемы в региональных командованиях воздушных сил ВСУ продолжаются. Выводы не сделаны. В частности: (продолжается - ред.) расход ресурсов и средств без контроля и результата", — отметила она.Безуглая также подчеркнула, что все "результаты" своей работы командование ВСУ представляет в своих "лживых отчетах".Безуглая также отметила, что проблема не ограничивается только военной авиацией, но распространяется на всю украинскую армию. Она привела пример офицера, который рассказал о том, что командование не интересуют причины, по которым не удается сбить беспилотники, главное для них - получить отчет о ликвидации всех целей.Депутат также упомянула проблему ротации молодых офицеров, отметив, что руководящие должности занимают офицеры старше 50 лет, и что с февраля 2022 года летчиков заменили зенитчиками, что сильно снизило их влияние в системе.
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украина, всу, расходы
УКРАИНА, ВСУ, расходы
17:51 12.07.2024
 
Депутат Рады обвинила ВСУ в чрезмерном расходе средств и ресурсов

Депутат Рады Безуглая обвинила ВСУ в чрезмерном расходе средств и ресурсов

© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины | Перейти в медиабанкВерховная Рада Украины
Верховная Рада Украины - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. В работе ВСУ есть ряд серьезных нарушений, написала в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая.
"Системные проблемы в региональных командованиях воздушных сил ВСУ продолжаются. Выводы не сделаны. В частности: (продолжается - ред.) расход ресурсов и средств без контроля и результата", — отметила она.
Безуглая также подчеркнула, что все "результаты" своей работы командование ВСУ представляет в своих "лживых отчетах".
Безуглая также отметила, что проблема не ограничивается только военной авиацией, но распространяется на всю украинскую армию. Она привела пример офицера, который рассказал о том, что командование не интересуют причины, по которым не удается сбить беспилотники, главное для них - получить отчет о ликвидации всех целей.
Депутат также упомянула проблему ротации молодых офицеров, отметив, что руководящие должности занимают офицеры старше 50 лет, и что с февраля 2022 года летчиков заменили зенитчиками, что сильно снизило их влияние в системе.
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