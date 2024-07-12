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Росавиация раскрыла, кто займется расследованием катастрофы Superjet 100

Росавиация раскрыла, кто займется расследованием катастрофы Superjet 100 - 12.07.2024, ПРАЙМ

Росавиация раскрыла, кто займется расследованием катастрофы Superjet 100

МАК и специалисты Росавиации займутся расследованием крушения самолета Superjet 100, говорится в сообщении Росавиации. | 12.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-12T16:33+0300

2024-07-12T16:33+0300

2024-07-12T16:50+0300

происшествия

росавиация

самолет

крушение самолета

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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. МАК и специалисты Росавиации займутся расследованием крушения самолета Superjet 100, говорится в сообщении Росавиации.Накануне сообщалось, что самолет упал под Коломной Московской области, экипаж, в составе которого были два пилота и штурман, погиб."Планируется, что расследованием катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК), с участием специалистов Росавиации", - сказано в релизе.Росавиация также уточнила, что самолет, по предварительным данным, выполнял полет без пассажиров.Позднее в пресс-службе МАК рассказали, что комитет сформировал комиссию для расследования авиакатастрофы.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

росавиация, самолет, крушение самолета