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Росавиация раскрыла, кто займется расследованием катастрофы Superjet 100
Росавиация раскрыла, кто займется расследованием катастрофы Superjet 100 - 12.07.2024, ПРАЙМ
Росавиация раскрыла, кто займется расследованием катастрофы Superjet 100
МАК и специалисты Росавиации займутся расследованием крушения самолета Superjet 100, говорится в сообщении Росавиации. | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T16:33+0300
2024-07-12T16:33+0300
2024-07-12T16:50+0300
происшествия
росавиация
самолет
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. МАК и специалисты Росавиации займутся расследованием крушения самолета Superjet 100, говорится в сообщении Росавиации.Накануне сообщалось, что самолет упал под Коломной Московской области, экипаж, в составе которого были два пилота и штурман, погиб."Планируется, что расследованием катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК), с участием специалистов Росавиации", - сказано в релизе.Росавиация также уточнила, что самолет, по предварительным данным, выполнял полет без пассажиров.Позднее в пресс-службе МАК рассказали, что комитет сформировал комиссию для расследования авиакатастрофы.
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росавиация, самолет, крушение самолета
Происшествия, Росавиация, самолет, крушение самолета
Росавиация раскрыла, кто займется расследованием катастрофы Superjet 100
Расследовать катастрофу Superjet 100 в Подмосковье будут МАК и специалисты Росавиации
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. МАК и специалисты Росавиации займутся расследованием крушения самолета Superjet 100, говорится в сообщении Росавиации.
Накануне сообщалось, что самолет упал под Коломной Московской области, экипаж, в составе которого были два пилота и штурман, погиб.
"Планируется, что расследованием катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК), с участием специалистов Росавиации", - сказано в релизе.
Росавиация также уточнила, что самолет, по предварительным данным, выполнял полет без пассажиров.
Позднее в пресс-службе МАК рассказали, что комитет сформировал комиссию для расследования авиакатастрофы.