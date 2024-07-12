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В России увеличат сроки для подачи заявлений на патент - 12.07.2024, ПРАЙМ
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В России увеличат сроки для подачи заявлений на патент
В России увеличат сроки для подачи заявлений на патент - 12.07.2024, ПРАЙМ
В России увеличат сроки для подачи заявлений на патент
Правительство РФ поддержало разработанный Минэкономразвития России законопроект о внесении поправок в Гражданский кодекс об увеличении сроков подачи заявок в... | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T14:10+0300
2024-07-12T14:11+0300
россия
роспатент
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ поддержало разработанный Минэкономразвития России законопроект о внесении поправок в Гражданский кодекс об увеличении сроков подачи заявок в Роспатент на регистрацию изобретений с шести до 12 месяцев, сообщает пресс-служба Роспатента. "Минэкономразвития России разработало законопроект, который вносит изменения в Гражданский кодекс и устанавливает 12-месячный срок приоритета для изобретений... После принятия законопроекта он увеличится с шести до 12 месяцев. Внесение указанного изменения в действующее законодательство обеспечит поддержку отечественным патентообладателям в патентных спорах", - говорится в сообщении. Как рассказали в пресс-службе, сейчас в случае раскрытия сведений о сущности изобретения у заявителя есть шесть месяцев, чтобы подать заявку на его регистрацию в Роспатент. Это относится к любой форме такого раскрытия сведений, в том числе на выставках. "Зачастую авторам-изобретателям недостаточно этого времени для подготовки необходимых документов. Кроме того, при оспаривании новизны технических решений (одно из условий патентоспособности) в связи с раскрытием их сущности российские патентообладатели находятся в более уязвимом положении, чем иностранные граждане, в законодательстве которых предусмотрены 12-месячные льготные периоды", - добавили в Роспатенте. В ведомстве отметили, что актуальность законопроекта обусловлена и тем, что зачастую российские разработчики вначале публикуют научные статьи о своих технических решениях, а затем в течение шести месяцев спешат оформить заявки на изобретения - и не всегда успевают это сделать.
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россия, роспатент
РОССИЯ, Роспатент
14:10 12.07.2024 (обновлено: 14:11 12.07.2024)
 
В России увеличат сроки для подачи заявлений на патент

Роспатент: в России увеличат на полгода сроки для подачи заявлений на патент

© РИА Новости#Сайт Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент)
#Сайт Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Правительство РФ поддержало разработанный Минэкономразвития России законопроект о внесении поправок в Гражданский кодекс об увеличении сроков подачи заявок в Роспатент на регистрацию изобретений с шести до 12 месяцев, сообщает пресс-служба Роспатента.
"Минэкономразвития России разработало законопроект, который вносит изменения в Гражданский кодекс и устанавливает 12-месячный срок приоритета для изобретений... После принятия законопроекта он увеличится с шести до 12 месяцев. Внесение указанного изменения в действующее законодательство обеспечит поддержку отечественным патентообладателям в патентных спорах", - говорится в сообщении.
Как рассказали в пресс-службе, сейчас в случае раскрытия сведений о сущности изобретения у заявителя есть шесть месяцев, чтобы подать заявку на его регистрацию в Роспатент. Это относится к любой форме такого раскрытия сведений, в том числе на выставках.
"Зачастую авторам-изобретателям недостаточно этого времени для подготовки необходимых документов. Кроме того, при оспаривании новизны технических решений (одно из условий патентоспособности) в связи с раскрытием их сущности российские патентообладатели находятся в более уязвимом положении, чем иностранные граждане, в законодательстве которых предусмотрены 12-месячные льготные периоды", - добавили в Роспатенте.
В ведомстве отметили, что актуальность законопроекта обусловлена и тем, что зачастую российские разработчики вначале публикуют научные статьи о своих технических решениях, а затем в течение шести месяцев спешат оформить заявки на изобретения - и не всегда успевают это сделать.
 
РОССИЯРоспатент
 
 
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