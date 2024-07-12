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МВФ объяснил, как Россия смягчила шоки в экономике - 12.07.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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МВФ объяснил, как Россия смягчила шоки в экономике
МВФ объяснил, как Россия смягчила шоки в экономике - 12.07.2024, ПРАЙМ
МВФ объяснил, как Россия смягчила шоки в экономике
России удалось смягчить шоки в экономике благодаря значительным валютным резервам, режиму плавающего обменного курса и контролю над потоками капитала, признали... | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T17:02+0300
2024-07-12T17:02+0300
экономика
россия
мвф
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ВАШИНГТОН, 12 июл - ПРАЙМ. России удалось смягчить шоки в экономике благодаря значительным валютным резервам, режиму плавающего обменного курса и контролю над потоками капитала, признали в Международном валютном фонде (МВФ). "Большие валютные резервы России и режим плавающего обменного курса продолжают помогать смягчать шоки. Сохраняющийся контроль над движением капитала эффективно ограничил его отток и помог сохранить резервный капитал, несмотря на санкции", - указано в докладе организации. В МВФ добавили, что с точки зрения дефицита платежного баланса "остальному миру требуется больше консолидации", чем России.
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россия, мвф
Экономика, РОССИЯ, МВФ
17:02 12.07.2024
 
МВФ объяснил, как Россия смягчила шоки в экономике

МВФ: РФ смогла смягчить шоки в экономике за счет резервов и контроля над потоками капитала

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФлаги России
Флаги России - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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ВАШИНГТОН, 12 июл - ПРАЙМ. России удалось смягчить шоки в экономике благодаря значительным валютным резервам, режиму плавающего обменного курса и контролю над потоками капитала, признали в Международном валютном фонде (МВФ).
"Большие валютные резервы России и режим плавающего обменного курса продолжают помогать смягчать шоки. Сохраняющийся контроль над движением капитала эффективно ограничил его отток и помог сохранить резервный капитал, несмотря на санкции", - указано в докладе организации.
В МВФ добавили, что с точки зрения дефицита платежного баланса "остальному миру требуется больше консолидации", чем России.
 
ЭкономикаРОССИЯМВФ
 
 
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