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Россия и Белоруссия могут отменить роуминг в Союзном государстве
Россия и Белоруссия могут отменить роуминг в Союзном государстве - 12.07.2024, ПРАЙМ
Россия и Белоруссия могут отменить роуминг в Союзном государстве
Россия и Белоруссия готовят комплексное решение об отмене роуминга на территории Союзного государства, сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин. | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T09:00+0300
2024-07-12T09:00+0300
2024-07-12T09:03+0300
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МОСКВА, 12 июл-ПРАЙМ. Россия и Белоруссия готовят комплексное решение об отмене роуминга на территории Союзного государства, сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин. "Действительно, мы считаем важным ускорить полную отмену роуминга в Союзном государстве. Уверены, что такое решение будет способствовать развитию туризма и контактов между людьми", - сказал он. Большая работа в этом направлении, добавил Галузин, уже проделана. Так, в ноябре 2020 года значительно снизилась стоимость тарифов. Благодаря этому возросло число абонентов российских операторов связи в Белоруссии, увеличился входящий голосовой трафик, обмен смс-сообщениями и интернет-трафик. Замглавы МИД РФ напомнил, что с 1 апреля 2022 года отменена плата за входящие звонки в роуминге в Союзном государстве. "Сейчас вместе с нашими белорусскими друзьями готовим комплексное решение об отмене роуминга на территории Союзного государства. На подготовительном этапе стороны посчитают финансово-экономическую модель усредненных данных пользования тарифами, не превышающими 300 минут исходящих звонков и 20–25 гигабайт трафика в месяц. Такие параметры соответствуют наилучшей мировой практике", - отметил он. По словам Галузина, специалисты полагают, что пользование услугами связи для российских абонентов в Белоруссии и белорусских в России на уровне тарифов "домашний" возможно обеспечить уже с апреля 2025 года. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
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россия, белоруссия, роуминг
РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, роуминг
Россия и Белоруссия могут отменить роуминг в Союзном государстве
МИД: РФ и Белоруссия готовят решение об отмене роуминга в Союзном государстве
МОСКВА, 12 июл-ПРАЙМ. Россия и Белоруссия готовят комплексное решение об отмене роуминга на территории Союзного государства, сообщил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
"Действительно, мы считаем важным ускорить полную отмену роуминга в Союзном государстве. Уверены, что такое решение будет способствовать развитию туризма и контактов между людьми", - сказал он.
Большая работа в этом направлении, добавил Галузин, уже проделана. Так, в ноябре 2020 года значительно снизилась стоимость тарифов. Благодаря этому возросло число абонентов российских операторов связи в Белоруссии, увеличился входящий голосовой трафик, обмен смс-сообщениями и интернет-трафик.
Замглавы МИД РФ напомнил, что с 1 апреля 2022 года отменена плата за входящие звонки в роуминге в Союзном государстве.
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"Сейчас вместе с нашими белорусскими друзьями готовим комплексное решение об отмене роуминга на территории Союзного государства. На подготовительном этапе стороны посчитают финансово-экономическую модель усредненных данных пользования тарифами, не превышающими 300 минут исходящих звонков и 20–25 гигабайт трафика в месяц. Такие параметры соответствуют наилучшей мировой практике", - отметил он.
По словам Галузина, специалисты полагают, что пользование услугами связи для российских абонентов в Белоруссии и белорусских в России на уровне тарифов "домашний" возможно обеспечить уже с апреля 2025 года.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru
в 9.00 мск.