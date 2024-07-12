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В Банке России рассказали о росте реального курса рубля
В Банке России рассказали о росте реального курса рубля - 12.07.2024, ПРАЙМ
В Банке России рассказали о росте реального курса рубля
Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-июне вырос на 8,2%, в июне -... | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T17:53+0300
2024-07-12T17:53+0300
2024-07-12T18:09+0300
банк россии
банк россии
рубль
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-июне вырос на 8,2%, в июне - на 5%, говорится в материалах ЦБ РФ.Реальный курс рубля к доллару в июне вырос на 3,7% по сравнению с маем, к евро - на 4%, а к юаню - на 4,8%.Номинальный курс рубля к доллару в июне вырос на 3,2%, к евро - на 3,5%, к юаню - на 4,1%.
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банк россии, рубль
Банк России, Банк России, рубль
В Банке России рассказали о росте реального курса рубля
ЦБ: реальный эффективный курс рубля в январе-июне вырос на 8,2 процента
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-июне вырос на 8,2%, в июне - на 5%, говорится в материалах ЦБ РФ.
Реальный курс рубля к доллару в июне вырос на 3,7% по сравнению с маем, к евро - на 4%, а к юаню - на 4,8%.
Номинальный курс рубля к доллару в июне вырос на 3,2%, к евро - на 3,5%, к юаню - на 4,1%.