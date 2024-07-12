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Замглавы МИД оценил ядерную доктрину России - 12.07.2024, ПРАЙМ
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Замглавы МИД оценил ядерную доктрину России
Замглавы МИД оценил ядерную доктрину России - 12.07.2024, ПРАЙМ
Замглавы МИД оценил ядерную доктрину России
Ядерная доктрина России содержит слишком общие формулировки, это показал опыт спецоперации, заявил в эфире Первого канала замглавы МИД страны Сергей Рябков. | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T15:25+0300
2024-07-12T15:25+0300
ядерная безопасность
сергей рябков
россия
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Ядерная доктрина России содержит слишком общие формулировки, это показал опыт спецоперации, заявил в эфире Первого канала замглавы МИД страны Сергей Рябков."Опыт проведения СВО показал среди прочего недостаточность слишком заобщенных, слишком генерализированных формулировок, которые заложены в наши базовые доктринальные документы в ядерной сфере", - сказал он.Ранее замминистра отмечал, что Москва на фоне угроз со стороны НАТО может внести уточнения в ядерную доктрину. Возможность изменения документа не исключал и президент Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам своего визита во Вьетнам.
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ядерная безопасность, сергей рябков, россия
ядерная безопасность, Сергей Рябков, РОССИЯ
15:25 12.07.2024
 
Замглавы МИД оценил ядерную доктрину России

МИД: опыт СВО показал, что ядерная доктрина РФ содержит слишком общие формулировки

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкП/к замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова
П/к замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Ядерная доктрина России содержит слишком общие формулировки, это показал опыт спецоперации, заявил в эфире Первого канала замглавы МИД страны Сергей Рябков.
"Опыт проведения СВО показал среди прочего недостаточность слишком заобщенных, слишком генерализированных формулировок, которые заложены в наши базовые доктринальные документы в ядерной сфере", - сказал он.
Ранее замминистра отмечал, что Москва на фоне угроз со стороны НАТО может внести уточнения в ядерную доктрину. Возможность изменения документа не исключал и президент Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам своего визита во Вьетнам.
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