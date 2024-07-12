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Россия не чувствует посягательства на свою безопасность, заявил Рябков
Россия не чувствует посягательства на свою безопасность, заявил Рябков - 12.07.2024, ПРАЙМ
Россия не чувствует посягательства на свою безопасность, заявил Рябков
Размещение США ракет на территории Германии не заставило Россию чувствовать серьезного посягательства на свою безопасность, заявил замминистра иностранных дел... | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T15:36+0300
2024-07-12T15:36+0300
2024-07-12T15:36+0300
мид
сергей рябков
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безопасность
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Размещение США ракет на территории Германии не заставило Россию чувствовать серьезного посягательства на свою безопасность, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Дипломат выступил в эфире Первого канала. По его словам, Россия обладает технологическими заделами и ресурсами, которые позволят оперативно отбалансировать любые попытки Запада создать неприемлемую угрозу."Военная наука, военные технологии, наши возможности в этой сфере шагнули настолько далеко вперед, что мы не чувствуем посягательства кардинальным образом на нашу безопасность только в силу того, что с 2026 года начнется "эпизодическое размещение", как написано в этом документе, а затем они перейдут к постоянному", - пояснил Рябков.Ранее в Пентагоне заявили, что США в 2026 году приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, комментируя решение Вашингтона, что "мы идем" к холодной войне уверенными шагами.
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мид, сергей рябков, россия, безопасность
МИД, Сергей Рябков, РОССИЯ, безопасность
Россия не чувствует посягательства на свою безопасность, заявил Рябков
МИД: РФ не чувствует посягательства на свою безопасность даже с ракетами США в ФРГ
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Размещение США ракет на территории Германии не заставило Россию чувствовать серьезного посягательства на свою безопасность, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Дипломат выступил в эфире Первого канала. По его словам, Россия обладает технологическими заделами и ресурсами, которые позволят оперативно отбалансировать любые попытки Запада создать неприемлемую угрозу.
"Военная наука, военные технологии, наши возможности в этой сфере шагнули настолько далеко вперед, что мы не чувствуем посягательства кардинальным образом на нашу безопасность только в силу того, что с 2026 года начнется "эпизодическое размещение", как написано в этом документе, а затем они перейдут к постоянному", - пояснил Рябков.
Ранее в Пентагоне заявили, что США в 2026 году приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, комментируя решение Вашингтона, что "мы идем" к холодной войне уверенными шагами.
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