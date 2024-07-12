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Россия ответит на ужесточение Норвегией режима для рыболовных судов
Россия ответит на ужесточение Норвегией режима для рыболовных судов - 12.07.2024, ПРАЙМ
Россия ответит на ужесточение Норвегией режима для рыболовных судов
Москва не оставит без ответа решение властей Норвегии ужесточить режим захода российских рыболовных судов в три порта на севере страны, заявила официальный... | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T19:11+0300
2024-07-12T19:11+0300
2024-07-12T19:11+0300
политика
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Москва не оставит без ответа решение властей Норвегии ужесточить режим захода российских рыболовных судов в три порта на севере страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Со своей стороны не оставим очередной недружественный шаг Норвегии без ответа, намерены предпринять соответствующие меры с целью обеспечения интересов российской рыбопромысловой отрасли", - подчеркнула она.В дипведомстве подчеркнули, что давление на рыболовный промысел РФ будет иметь негативные последствия для населения Норвегии, занятого в отрасли, так и для устойчивой системы управления ресурсами Баренцева и Норвежского море.5 июля власти Норвегии ужесточили режим захода российских рыболовных судов в три порта на севере страны – Тромсё, Ботсфьорд и Киркенес, которые остаются для них открытыми в условиях действия антироссийских санкций. Новые меры затронут время пребывания судов в порту, частоту заходов, место швартовки, а также предусматривают усиление полицейского контроля.
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норвегия, россия, рыболовство, рыболовецкие суда
Политика, НОРВЕГИЯ, РОССИЯ, рыболовство, рыболовецкие суда
Россия ответит на ужесточение Норвегией режима для рыболовных судов
МИД: РФ ответит на ужесточение Норвегией режим захода рыболовных судов
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Москва не оставит без ответа решение властей Норвегии ужесточить режим захода российских рыболовных судов в три порта на севере страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Со своей стороны не оставим очередной недружественный шаг Норвегии без ответа, намерены предпринять соответствующие меры с целью обеспечения интересов российской рыбопромысловой отрасли", - подчеркнула она.
В дипведомстве подчеркнули, что давление на рыболовный промысел РФ будет иметь негативные последствия для населения Норвегии, занятого в отрасли, так и для устойчивой системы управления ресурсами Баренцева и Норвежского море.
5 июля власти Норвегии ужесточили режим захода российских рыболовных судов в три порта на севере страны – Тромсё, Ботсфьорд и Киркенес, которые остаются для них открытыми в условиях действия антироссийских санкций. Новые меры затронут время пребывания судов в порту, частоту заходов, место швартовки, а также предусматривают усиление полицейского контроля.
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