Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия ответит на ужесточение Норвегией режима для рыболовных судов - 12.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240712/rybolovnye-suda-850068622.html
Россия ответит на ужесточение Норвегией режима для рыболовных судов
Россия ответит на ужесточение Норвегией режима для рыболовных судов - 12.07.2024, ПРАЙМ
Россия ответит на ужесточение Норвегией режима для рыболовных судов
Москва не оставит без ответа решение властей Норвегии ужесточить режим захода российских рыболовных судов в три порта на севере страны, заявила официальный... | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T19:11+0300
2024-07-12T19:11+0300
политика
норвегия
россия
рыболовство
рыболовецкие суда
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/25/841382559_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_8c9feca9ae2817b073df6ce090b5a477.jpg
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Москва не оставит без ответа решение властей Норвегии ужесточить режим захода российских рыболовных судов в три порта на севере страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Со своей стороны не оставим очередной недружественный шаг Норвегии без ответа, намерены предпринять соответствующие меры с целью обеспечения интересов российской рыбопромысловой отрасли", - подчеркнула она.В дипведомстве подчеркнули, что давление на рыболовный промысел РФ будет иметь негативные последствия для населения Норвегии, занятого в отрасли, так и для устойчивой системы управления ресурсами Баренцева и Норвежского море.5 июля власти Норвегии ужесточили режим захода российских рыболовных судов в три порта на севере страны – Тромсё, Ботсфьорд и Киркенес, которые остаются для них открытыми в условиях действия антироссийских санкций. Новые меры затронут время пребывания судов в порту, частоту заходов, место швартовки, а также предусматривают усиление полицейского контроля.
https://1prime.ru/20240701/norvegiya-849637955.html
норвегия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/25/841382559_0:0:1811:1358_1920x0_80_0_0_4747f2427bd3652c79dde4b44c4e8454.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
норвегия, россия, рыболовство, рыболовецкие суда
Политика, НОРВЕГИЯ, РОССИЯ, рыболовство, рыболовецкие суда
19:11 12.07.2024
 
Россия ответит на ужесточение Норвегией режима для рыболовных судов

МИД: РФ ответит на ужесточение Норвегией режим захода рыболовных судов

© Unsplash/Kilian KremerФлаг Норвегии
Флаг Норвегии
© Unsplash/Kilian Kremer
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Москва не оставит без ответа решение властей Норвегии ужесточить режим захода российских рыболовных судов в три порта на севере страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Со своей стороны не оставим очередной недружественный шаг Норвегии без ответа, намерены предпринять соответствующие меры с целью обеспечения интересов российской рыбопромысловой отрасли", - подчеркнула она.
В дипведомстве подчеркнули, что давление на рыболовный промысел РФ будет иметь негативные последствия для населения Норвегии, занятого в отрасли, так и для устойчивой системы управления ресурсами Баренцева и Норвежского море.
5 июля власти Норвегии ужесточили режим захода российских рыболовных судов в три порта на севере страны – Тромсё, Ботсфьорд и Киркенес, которые остаются для них открытыми в условиях действия антироссийских санкций. Новые меры затронут время пребывания судов в порту, частоту заходов, место швартовки, а также предусматривают усиление полицейского контроля.
Флаг Норвегии
В Норвегии сняли с продажи участок земли из-за Китая
1 июля, 16:52
 
ПолитикаНОРВЕГИЯРОССИЯрыболовстворыболовецкие суда
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала