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Рыбную промышленность ждет масштабная модернизация, заявил Патрушев

Рыбную промышленность ждет масштабная модернизация, заявил Патрушев - 12.07.2024, ПРАЙМ

Рыбную промышленность ждет масштабная модернизация, заявил Патрушев

Рыбная промышленность вступает в период масштабной модернизации, сейчас приходится искать новые способы для сохранения экспортного потенциала отечественной... | 12.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-12T17:31+0300

2024-07-12T17:31+0300

2024-07-12T17:31+0300

экономика

россия

рыбная промышленность

николай патрушев

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МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Рыбная промышленность вступает в период масштабной модернизации, сейчас приходится искать новые способы для сохранения экспортного потенциала отечественной рыбной отрасли, отметил помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики. Патрушев поздравил работников рыбной отрасли с предстоящим в воскресенье Днем рыбака. По его словам, этот праздник символизирует преемственность рыбацких традиций, уважение и почет труженикам моря. "Являясь одной из главных отраслей экономики России, рыбная промышленность вступает в период масштабной модернизации. Президентом России одним из приоритетов национальной морской политики определена реконструкция действующих и строительство новых мощностей рыбохозяйственного комплекса, обновление промыслового флота и оборудования рыбоперерабатывающих предприятий, создание новой портовой и логистической инфраструктуры, расширение направлений научных исследований, сохранение и рациональное использование водных биоресурсов", — отметил Патрушев. Руководство страны ставит задачи по укреплению лидерства на мировых рынках рыбной продукции, напомнил он. "Значительная трансформация международных экономических отношений заставляет искать новые способы для сохранения экспортного потенциала, дальнейшего развития внешнеторговой деятельности. В этой связи принимаются меры для увеличения товарооборота с дружественными странами и создания с ними стабильных торгово-экономических связей", — добавил Патрушев. Отдельное внимание уделяется росту производительности труда, обеспечению безопасности судоходства, социальной поддержке рыбаков, привлечению в отрасль молодых квалифицированных кадров, отметил помощник президента.

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россия, рыбная промышленность, николай патрушев