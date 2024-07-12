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Рыбную промышленность ждет масштабная модернизация, заявил Патрушев - 12.07.2024, ПРАЙМ
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Рыбную промышленность ждет масштабная модернизация, заявил Патрушев
Рыбную промышленность ждет масштабная модернизация, заявил Патрушев - 12.07.2024, ПРАЙМ
Рыбную промышленность ждет масштабная модернизация, заявил Патрушев
Рыбная промышленность вступает в период масштабной модернизации, сейчас приходится искать новые способы для сохранения экспортного потенциала отечественной... | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T17:31+0300
2024-07-12T17:31+0300
экономика
россия
рыбная промышленность
николай патрушев
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МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Рыбная промышленность вступает в период масштабной модернизации, сейчас приходится искать новые способы для сохранения экспортного потенциала отечественной рыбной отрасли, отметил помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики. Патрушев поздравил работников рыбной отрасли с предстоящим в воскресенье Днем рыбака. По его словам, этот праздник символизирует преемственность рыбацких традиций, уважение и почет труженикам моря. "Являясь одной из главных отраслей экономики России, рыбная промышленность вступает в период масштабной модернизации. Президентом России одним из приоритетов национальной морской политики определена реконструкция действующих и строительство новых мощностей рыбохозяйственного комплекса, обновление промыслового флота и оборудования рыбоперерабатывающих предприятий, создание новой портовой и логистической инфраструктуры, расширение направлений научных исследований, сохранение и рациональное использование водных биоресурсов", — отметил Патрушев. Руководство страны ставит задачи по укреплению лидерства на мировых рынках рыбной продукции, напомнил он. "Значительная трансформация международных экономических отношений заставляет искать новые способы для сохранения экспортного потенциала, дальнейшего развития внешнеторговой деятельности. В этой связи принимаются меры для увеличения товарооборота с дружественными странами и создания с ними стабильных торгово-экономических связей", — добавил Патрушев. Отдельное внимание уделяется росту производительности труда, обеспечению безопасности судоходства, социальной поддержке рыбаков, привлечению в отрасль молодых квалифицированных кадров, отметил помощник президента.
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россия, рыбная промышленность, николай патрушев
Экономика, РОССИЯ, рыбная промышленность, Николай Патрушев
17:31 12.07.2024
 
Рыбную промышленность ждет масштабная модернизация, заявил Патрушев

Патрушев: рыбная промышленность вступила на путь масштабной модернизации

© РИА Новости . Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкВитрина с охлажденными морепродуктами в гипермаркете "Метро"
Витрина с охлажденными морепродуктами в гипермаркете Метро - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Рыбная промышленность вступает в период масштабной модернизации, сейчас приходится искать новые способы для сохранения экспортного потенциала отечественной рыбной отрасли, отметил помощник президента РФ Николай Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики.
Патрушев поздравил работников рыбной отрасли с предстоящим в воскресенье Днем рыбака. По его словам, этот праздник символизирует преемственность рыбацких традиций, уважение и почет труженикам моря.
"Являясь одной из главных отраслей экономики России, рыбная промышленность вступает в период масштабной модернизации. Президентом России одним из приоритетов национальной морской политики определена реконструкция действующих и строительство новых мощностей рыбохозяйственного комплекса, обновление промыслового флота и оборудования рыбоперерабатывающих предприятий, создание новой портовой и логистической инфраструктуры, расширение направлений научных исследований, сохранение и рациональное использование водных биоресурсов", — отметил Патрушев.
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Руководство страны ставит задачи по укреплению лидерства на мировых рынках рыбной продукции, напомнил он.
"Значительная трансформация международных экономических отношений заставляет искать новые способы для сохранения экспортного потенциала, дальнейшего развития внешнеторговой деятельности. В этой связи принимаются меры для увеличения товарооборота с дружественными странами и создания с ними стабильных торгово-экономических связей", — добавил Патрушев.
Отдельное внимание уделяется росту производительности труда, обеспечению безопасности судоходства, социальной поддержке рыбаков, привлечению в отрасль молодых квалифицированных кадров, отметил помощник президента.
 
ЭкономикаРОССИЯрыбная промышленностьНиколай Патрушев
 
 
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