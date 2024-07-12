Покупатели возвращаются на рынок

МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Рынок в четверг нашел поддержку в области 2900 п. по индексу Мосбиржи. Открывшись снижением, он сразу перешел к росту и повысился по итогам дня на 0,55% до 2992,21 п. Индекс РТС подрос на 0,40% до 1071,29 п.Банк России опубликовал предварительную оценку платежного баланса за июнь. Положительное сальдо счета текущих операций в июне составило 4,7 миллиарда долларов. Как мы и ожидали, проблемы с проведением трансграничных платежей оказывают давление на импорт, который снизился в прошлом месяце на 4% по сравнению с маем. Между тем экспортные потоки сократились более заметно, на 16% на фоне уменьшения доходов от нефтегазового сектора. Проблемы с платежами распространяются и на экспорт тоже, поэтому фактическое поступление средств осуществляется с лагом до двух месяцев. Мы полагаем, что в июне-июле поступают платежи за экспорт нефти по ценам за апрель-май, когда стоимость "черного золота" снижалась. Тем не менее стабильное положительное сальдо счета текущих операций, которое сохраняется вблизи пяти миллиардов долларов, это фактор в пользу устойчивого рубля.В лидерах роста оказались бумаги Эталона после публикации сильного операционного отчета за I полугодие 2024 года. Застройщик сообщил о росте продаж недвижимости в натуральном выражении в 2,1 раза по сравнению с тем же периодом 2023 года, до 384,6 тысячи "квадратов". В денежном выражении продажи выросли в 2,3 раза до рекордных 78,6 миллиарда рублей. Мы полагаем, что сильные результаты отражают высокий спрос на новостройки в преддверии завершения действия масштабной программы льготной ипотеки, и во II полугодии есть основания ожидать заметного охлаждения спроса на недвижимость.Опережающую динамику показали также акции Аэрофлота на фоне данных о дальнейшем росте перевозок. Пассажиропоток компании в июне вырос на 19,9%по сравнению с июнем 2023 года и составил 5,2 миллиона человек. В I полугодии показатель увеличился на 21,4% до 25,4 миллиона человек. Сохраняется высокая занятость кресел, на уровне 88,3% (85,7% годом ранее). Заметим, что операционные показатели Аэрофлота показывают опережающую рынок динамику – пассажиропоток российских авиакомпаний в июне вырос на 6%, по предварительным оценкам Росавиации. Мы полагаем, что стабильные темпы увеличения объема перевозок в сочетании с ростом цен на авиабилеты, которые с начала года подорожали на 33,5% (по данным Росстата) позволят Аэрофлоту показать чистую прибыль по итогам I полугодия. Авиаперевозчик может показать прибыль по итогам всего 2024 года, если будет сохранится благоприятная конъюнктура.ГК "Cамолет" объявил о начале сбора заявок для pre-IPO принадлежащей компании проптех-платформы "Самолет Плюс". Девелопер планирует привлечь до 825 миллиона рублей в рамках размещения дополнительного выпуска акций. Привлеченные средства будут использованы для ускорения темпов роста бизнеса, развития технологической платформы и увеличения доли на рынке недвижимости и на смежных рынках. По оценкам компании, в 2024 году "Самолет Плюс" получит выручку в размере восьми миллиардов рублей при EBITDA около миллиарда рублей, а уже в 2025 году платформа нарастит показатели до 20 миллиардов рублей и шести миллиардов рублей соответственно (по данным управленческой отчетности). Мы полагаем, что не в самых благоприятных для рынка недвижимости условиях бизнес группы "Самолет" выглядит наиболее устойчивым благодаря широкой географической экспансии и ориентации на массовый сегмент рынка.
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Рынок в четверг нашел поддержку в области 2900 п. по индексу Мосбиржи. Открывшись снижением, он сразу перешел к росту и повысился по итогам дня на 0,55% до 2992,21 п. Индекс РТС подрос на 0,40% до 1071,29 п.
Банк России опубликовал предварительную оценку платежного баланса за июнь. Положительное сальдо счета текущих операций в июне составило 4,7 миллиарда долларов. Как мы и ожидали, проблемы с проведением трансграничных платежей оказывают давление на импорт, который снизился в прошлом месяце на 4% по сравнению с маем. Между тем экспортные потоки сократились более заметно, на 16% на фоне уменьшения доходов от нефтегазового сектора. Проблемы с платежами распространяются и на экспорт тоже, поэтому фактическое поступление средств осуществляется с лагом до двух месяцев. Мы полагаем, что в июне-июле поступают платежи за экспорт нефти по ценам за апрель-май, когда стоимость "черного золота" снижалась. Тем не менее стабильное положительное сальдо счета текущих операций, которое сохраняется вблизи пяти миллиардов долларов, это фактор в пользу устойчивого рубля.
В лидерах роста оказались бумаги Эталона после публикации сильного операционного отчета за I полугодие 2024 года. Застройщик сообщил о росте продаж недвижимости в натуральном выражении в 2,1 раза по сравнению с тем же периодом 2023 года, до 384,6 тысячи "квадратов". В денежном выражении продажи выросли в 2,3 раза до рекордных 78,6 миллиарда рублей. Мы полагаем, что сильные результаты отражают высокий спрос на новостройки в преддверии завершения действия масштабной программы льготной ипотеки, и во II полугодии есть основания ожидать заметного охлаждения спроса на недвижимость.
Опережающую динамику показали также акции Аэрофлота на фоне данных о дальнейшем росте перевозок. Пассажиропоток компании в июне вырос на 19,9%по сравнению с июнем 2023 года и составил 5,2 миллиона человек. В I полугодии показатель увеличился на 21,4% до 25,4 миллиона человек. Сохраняется высокая занятость кресел, на уровне 88,3% (85,7% годом ранее). Заметим, что операционные показатели Аэрофлота показывают опережающую рынок динамику – пассажиропоток российских авиакомпаний в июне вырос на 6%, по предварительным оценкам Росавиации. Мы полагаем, что стабильные темпы увеличения объема перевозок в сочетании с ростом цен на авиабилеты, которые с начала года подорожали на 33,5% (по данным Росстата) позволят Аэрофлоту показать чистую прибыль по итогам I полугодия. Авиаперевозчик может показать прибыль по итогам всего 2024 года, если будет сохранится благоприятная конъюнктура.
ГК "Cамолет" объявил о начале сбора заявок для pre-IPO принадлежащей компании проптех-платформы "Самолет Плюс". Девелопер планирует привлечь до 825 миллиона рублей в рамках размещения дополнительного выпуска акций. Привлеченные средства будут использованы для ускорения темпов роста бизнеса, развития технологической платформы и увеличения доли на рынке недвижимости и на смежных рынках. По оценкам компании, в 2024 году "Самолет Плюс" получит выручку в размере восьми миллиардов рублей при EBITDA около миллиарда рублей, а уже в 2025 году платформа нарастит показатели до 20 миллиардов рублей и шести миллиардов рублей соответственно (по данным управленческой отчетности). Мы полагаем, что не в самых благоприятных для рынка недвижимости условиях бизнес группы "Самолет" выглядит наиболее устойчивым благодаря широкой географической экспансии и ориентации на массовый сегмент рынка.
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