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Российский рынок акций заканчивает неделю снижением - 12.07.2024, ПРАЙМ
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Российский рынок акций заканчивает неделю снижением
Российский рынок акций заканчивает неделю снижением - 12.07.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций заканчивает неделю снижением
Российский рынок акций на закрытии основной торговой сессии пятницы снизился на 0,63%, отыграв падение утра, следует из данных Московской биржи. | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T22:40+0300
2024-07-12T22:40+0300
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МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций на закрытии основной торговой сессии пятницы снизился на 0,63%, отыграв падение утра, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,63%, до 2973,21 пункта, долларовый РТС — на 0,36% до 1067,47 пункта. За неделю индекс Московской биржи снизился на 5,59%, РТС — на 5,17%. Сентябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.27 мск дешевеет на 0,01%, до 85,39 доллара за баррель. "Российский рынок акций в пятницу торговался волатильно. Индекс Мосбиржи открылся в плюсе и дотянулся до 3022 пунктов, после спикировал в район 2960 п., а к концу дня вновь подобрался ближе к 3000 пунктов. Продажи моментами усиливались несмотря на относительную слабость рубля и ценовой рост нефти. Среди основных факторов давления – ожидания повышения ЦБ ключевой ставки", — рассказал Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций". Эксперт добавляет, что локально мог также сказаться фактор пятницы, когда инвесторы продают часть акций или откладывают покупки ценных бумаг на начало следующей недели, опасаясь реализации какого-либо негатива в выходные. "В первой половине дня все складывалось неплохо, но ближе к вечеру продавцы оказались в большинстве. Среди лидеров распродажи оказались бумаги компаний нефтегазового сектора, а также телекоммуникаций", — комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". "В пятницу, 12 июля, российский фондовый рынок утром попытался продолжить вчерашний рост, но во второй половине дня не смог его удержать и в итоге закрылся смешанно", — отмечает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК В лидерах роста стоимости – акции "Ренессанса" (+4,44%), Ашинского металлургического завода (2,14%), "Полюса" (+0,68%), ПИКа (0,60%), "Совкомфлота" (+0,54%), префы "Татнефти" (+0,47), расписки Head Hunter (+60,36), "Глобалтранса" (+0,31), Solidcore (0,29%). В лидерах снижения стоимости – префы "Башнефти" (-14,28%), акции ДВМП (-5,43%), "Мечела" (-4,80%), БСП (-4,60%), ОГК-2 (-3,90%), "Русснефти" (-3,51%), префы "Мечела" (-3,49%), а также акции "Россетей" (-3,37%) и "Селигдара" (-3,09). ПРОГНОЗЫ "Если рубль не начнет укрепляться, а нефть как минимум сохранит текущие ценовые позиции, индекс Мосбиржи может продвинуться в направлении 3100 пунктов. Прогноз на 15 июля – 2975-3100 пунктов", — говорит Бахтин. Мильчакова дает прогноз по индексу Мосбиржи на понедельник – диапазон 2900-3000 пунктов.
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рынки, мосбиржа, индекс мосбиржи
Рынки, Мосбиржа, индекс Мосбиржи
22:40 12.07.2024
 
Российский рынок акций заканчивает неделю снижением

Российский рынок акций заканчивает неделю снижением на 0,63 процента

Мосбиржа.
Мосбиржа.
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МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций на закрытии основной торговой сессии пятницы снизился на 0,63%, отыграв падение утра, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,63%, до 2973,21 пункта, долларовый РТС — на 0,36% до 1067,47 пункта.
За неделю индекс Московской биржи снизился на 5,59%, РТС — на 5,17%.
Сентябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.27 мск дешевеет на 0,01%, до 85,39 доллара за баррель.
"Российский рынок акций в пятницу торговался волатильно. Индекс Мосбиржи открылся в плюсе и дотянулся до 3022 пунктов, после спикировал в район 2960 п., а к концу дня вновь подобрался ближе к 3000 пунктов. Продажи моментами усиливались несмотря на относительную слабость рубля и ценовой рост нефти. Среди основных факторов давления – ожидания повышения ЦБ ключевой ставки", — рассказал Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".
Эксперт добавляет, что локально мог также сказаться фактор пятницы, когда инвесторы продают часть акций или откладывают покупки ценных бумаг на начало следующей недели, опасаясь реализации какого-либо негатива в выходные.
"В первой половине дня все складывалось неплохо, но ближе к вечеру продавцы оказались в большинстве. Среди лидеров распродажи оказались бумаги компаний нефтегазового сектора, а также телекоммуникаций", — комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал".
"В пятницу, 12 июля, российский фондовый рынок утром попытался продолжить вчерашний рост, но во второй половине дня не смог его удержать и в итоге закрылся смешанно", — отмечает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК

В лидерах роста стоимости – акции "Ренессанса" (+4,44%), Ашинского металлургического завода (2,14%), "Полюса" (+0,68%), ПИКа (0,60%), "Совкомфлота" (+0,54%), префы "Татнефти" (+0,47), расписки Head Hunter (+60,36), "Глобалтранса" (+0,31), Solidcore (0,29%).
В лидерах снижения стоимости – префы "Башнефти" (-14,28%), акции ДВМП (-5,43%), "Мечела" (-4,80%), БСП (-4,60%), ОГК-2 (-3,90%), "Русснефти" (-3,51%), префы "Мечела" (-3,49%), а также акции "Россетей" (-3,37%) и "Селигдара" (-3,09).

ПРОГНОЗЫ

"Если рубль не начнет укрепляться, а нефть как минимум сохранит текущие ценовые позиции, индекс Мосбиржи может продвинуться в направлении 3100 пунктов. Прогноз на 15 июля – 2975-3100 пунктов", — говорит Бахтин.
Мильчакова дает прогноз по индексу Мосбиржи на понедельник – диапазон 2900-3000 пунктов.
 
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