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Белоусов остался в совете директоров РЖД

Белоусов остался в совете директоров РЖД - 12.07.2024, ПРАЙМ

Белоусов остался в совете директоров РЖД

Министр обороны РФ Андрей Белоусов остался в совете директоров РЖД, говорится в распоряжении, которое имеется у РИА Новости. | 12.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-12T18:42+0300

2024-07-12T18:42+0300

2024-07-12T18:42+0300

экономика

ржд

совет директоров

андрей белоусов

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МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Министр обороны РФ Андрей Белоусов остался в совете директоров РЖД, говорится в распоряжении, которое имеется у РИА Новости. Белоусов входил в совет директоров РЖД в качестве первого вице-премьера. "Избрать в совет директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" следующих лиц: Белоусов А.Р. — Министр обороны Российской Федерации", - говорится в распоряжении. Правительство определило состав совета директоров РЖД, в который вошли 14 человек. Среди них — министр транспорта Роман Старовойт, министр энергетики Сергей Цивилёв и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.Совет директоров РЖД формируется на основании распоряжения правительства. Государство владеет 100% акций этой компании.

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ржд, совет директоров, андрей белоусов