https://1prime.ru/20240712/rzhd-850068463.html
Белоусов остался в совете директоров РЖД
Белоусов остался в совете директоров РЖД - 12.07.2024, ПРАЙМ
Белоусов остался в совете директоров РЖД
Министр обороны РФ Андрей Белоусов остался в совете директоров РЖД, говорится в распоряжении, которое имеется у РИА Новости. | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T18:42+0300
2024-07-12T18:42+0300
2024-07-12T18:42+0300
экономика
ржд
совет директоров
андрей белоусов
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0e/849164267_0:0:2388:1344_1920x0_80_0_0_489bf940ce1372bb0d28355722bb48af.jpg
МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Министр обороны РФ Андрей Белоусов остался в совете директоров РЖД, говорится в распоряжении, которое имеется у РИА Новости. Белоусов входил в совет директоров РЖД в качестве первого вице-премьера. "Избрать в совет директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" следующих лиц: Белоусов А.Р. — Министр обороны Российской Федерации", - говорится в распоряжении. Правительство определило состав совета директоров РЖД, в который вошли 14 человек. Среди них — министр транспорта Роман Старовойт, министр энергетики Сергей Цивилёв и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.Совет директоров РЖД формируется на основании распоряжения правительства. Государство владеет 100% акций этой компании.
https://1prime.ru/20240704/vagon-849735123.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0e/849164267_67:0:2388:1741_1920x0_80_0_0_3ae246ae40b303ae459e98a3303c004c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ржд, совет директоров, андрей белоусов
Экономика, РЖД, совет директоров, Андрей Белоусов
Белоусов остался в совете директоров РЖД
Министр обороны Андрей Белоусов остался в совете директоров РЖД
МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Министр обороны РФ Андрей Белоусов остался в совете директоров РЖД, говорится в распоряжении, которое имеется у РИА Новости.
Белоусов входил в совет директоров РЖД в качестве первого вице-премьера.
"Избрать в совет директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" следующих лиц: Белоусов А.Р. — Министр обороны Российской Федерации", - говорится в распоряжении.
Правительство определило состав совета директоров РЖД, в который вошли 14 человек. Среди них — министр транспорта Роман Старовойт, министр энергетики Сергей Цивилёв и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.
Совет директоров РЖД формируется на основании распоряжения правительства. Государство владеет 100% акций этой компании.
РЖД планируют создать прозрачный туристический вагон