Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Белоусов остался в совете директоров РЖД - 12.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240712/rzhd-850068463.html
Белоусов остался в совете директоров РЖД
Белоусов остался в совете директоров РЖД - 12.07.2024, ПРАЙМ
Белоусов остался в совете директоров РЖД
Министр обороны РФ Андрей Белоусов остался в совете директоров РЖД, говорится в распоряжении, которое имеется у РИА Новости. | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T18:42+0300
2024-07-12T18:42+0300
экономика
ржд
совет директоров
андрей белоусов
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0e/849164267_0:0:2388:1344_1920x0_80_0_0_489bf940ce1372bb0d28355722bb48af.jpg
МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Министр обороны РФ Андрей Белоусов остался в совете директоров РЖД, говорится в распоряжении, которое имеется у РИА Новости. Белоусов входил в совет директоров РЖД в качестве первого вице-премьера. "Избрать в совет директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" следующих лиц: Белоусов А.Р. — Министр обороны Российской Федерации", - говорится в распоряжении. Правительство определило состав совета директоров РЖД, в который вошли 14 человек. Среди них — министр транспорта Роман Старовойт, министр энергетики Сергей Цивилёв и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.Совет директоров РЖД формируется на основании распоряжения правительства. Государство владеет 100% акций этой компании.
https://1prime.ru/20240704/vagon-849735123.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0e/849164267_67:0:2388:1741_1920x0_80_0_0_3ae246ae40b303ae459e98a3303c004c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ржд, совет директоров, андрей белоусов
Экономика, РЖД, совет директоров, Андрей Белоусов
18:42 12.07.2024
 
Белоусов остался в совете директоров РЖД

Министр обороны Андрей Белоусов остался в совете директоров РЖД

© Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкРабочий визит министра обороны РФ А. Белоусова в Казахстан
Рабочий визит министра обороны РФ А. Белоусова в Казахстан
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Министр обороны РФ Андрей Белоусов остался в совете директоров РЖД, говорится в распоряжении, которое имеется у РИА Новости.
Белоусов входил в совет директоров РЖД в качестве первого вице-премьера.
"Избрать в совет директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги" следующих лиц: Белоусов А.Р. — Министр обороны Российской Федерации", - говорится в распоряжении.
Правительство определило состав совета директоров РЖД, в который вошли 14 человек. Среди них — министр транспорта Роман Старовойт, министр энергетики Сергей Цивилёв и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.
Совет директоров РЖД формируется на основании распоряжения правительства. Государство владеет 100% акций этой компании.
Логотип РЖД - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2024
РЖД планируют создать прозрачный туристический вагон
4 июля, 10:47
 
ЭкономикаРЖДсовет директоровАндрей Белоусов
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала