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Самолет с экипажем на борту упал под Коломной
Самолет с экипажем на борту упал под Коломной - 12.07.2024, ПРАЙМ
Самолет с экипажем на борту упал под Коломной
Самолет, на борту которого, находился только экипаж, разбился под Коломной. Об этом агентству РИА Новости рассказали в экстренных службах. | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T15:54+0300
2024-07-12T15:54+0300
2024-07-12T16:12+0300
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Самолет, на борту которого, находился только экипаж, разбился под Коломной. Об этом агентству РИА Новости рассказали в экстренных службах.По данным агентства, самолет упал в лесу и взорвался, экипаж погиб. В составе экипажа находились два пилота и штурман."Самолет упал в лесном массиве и взорвался после столкновения с землей. По предварительным данным, экипаж погиб", — говорится в сообщении.Глава региона Александр Гречищев сообщил, что выехал на место падения самолета Sukhoi Superjet в районе деревни Апраксино. По предварительной информации, на борту находились два пилота и штурман. В настоящее время место падения оцеплено, экстренные службы работают на месте происшествия.
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Происшествия, РОССИЯ, Коломна, самолет
Самолет с экипажем на борту упал под Коломной
Самолет Sukhoi Superjet 100 с экипажем на борту разбился под Коломной
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Самолет, на борту которого, находился только экипаж, разбился под Коломной. Об этом агентству РИА Новости рассказали в экстренных службах.
По данным агентства, самолет упал в лесу и взорвался, экипаж погиб. В составе экипажа находились два пилота и штурман.
"Самолет упал в лесном массиве и взорвался после столкновения с землей. По предварительным данным, экипаж погиб", — говорится в сообщении.
Глава региона Александр Гречищев сообщил, что выехал на место падения самолета Sukhoi Superjet в районе деревни Апраксино. По предварительной информации, на борту находились два пилота и штурман. В настоящее время место падения оцеплено, экстренные службы работают на месте происшествия.
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