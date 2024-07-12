https://1prime.ru/20240712/samolet-850058978.html

Самолет с экипажем на борту упал под Коломной

Самолет с экипажем на борту упал под Коломной - 12.07.2024, ПРАЙМ

Самолет с экипажем на борту упал под Коломной

Самолет, на борту которого, находился только экипаж, разбился под Коломной. Об этом агентству РИА Новости рассказали в экстренных службах. | 12.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-12T15:54+0300

2024-07-12T15:54+0300

2024-07-12T16:12+0300

происшествия

россия

коломна

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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Самолет, на борту которого, находился только экипаж, разбился под Коломной. Об этом агентству РИА Новости рассказали в экстренных службах.По данным агентства, самолет упал в лесу и взорвался, экипаж погиб. В составе экипажа находились два пилота и штурман."Самолет упал в лесном массиве и взорвался после столкновения с землей. По предварительным данным, экипаж погиб", — говорится в сообщении.Глава региона Александр Гречищев сообщил, что выехал на место падения самолета Sukhoi Superjet в районе деревни Апраксино. По предварительной информации, на борту находились два пилота и штурман. В настоящее время место падения оцеплено, экстренные службы работают на месте происшествия.

https://1prime.ru/20240710/samolet-849979022.html

коломна

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россия, коломна, самолет