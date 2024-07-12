https://1prime.ru/20240712/samolet-850059892.html
В МЧС раскрыли подробности крушения самолета Superjet 100
В МЧС раскрыли подробности крушения самолета Superjet 100 - 12.07.2024, ПРАЙМ
В МЧС раскрыли подробности крушения самолета Superjet 100
Самолет Sukhoi Superjet 100 разбился в подмосковном лесу, на борту находились три члена экипажа. Об этом сообщается в аккаунте МЧС России в Telegram-канале. | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T16:23+0300
2024-07-12T16:23+0300
2024-07-12T16:23+0300
происшествия
россия
самолет
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75760/19/757601968_0:56:600:394_1920x0_80_0_0_7d2d7d307f24117736b07778d4bf0ce2.jpg
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Самолет Sukhoi Superjet 100 разбился в подмосковном лесу, на борту находились три члена экипажа. Об этом сообщается в аккаунте МЧС России в Telegram-канале."В Подмосковье потерпел крушение самолет Sukhoi Superjet 100. Борт упал в лесном массиве", — сказано в заявлении ведомства.Население в районе Коломны не пострадало.Глава региона Александр Гречищев сообщил, что выехал на место падения самолета Sukhoi Superjet в районе деревни Апраксино. По предварительной информации, на борту находились два пилота и штурман. В настоящее время место падения оцеплено, экстренные службы работают на месте происшествия.
https://1prime.ru/20240712/samolet-850058978.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75760/19/757601968_0:0:600:450_1920x0_80_0_0_7c1c3b99a6ad4252253d7b2013f2f417.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, самолет
Происшествия, РОССИЯ, самолет
В МЧС раскрыли подробности крушения самолета Superjet 100
МЧС: в Подмосковье потерпел крушение Sukhoi Superjet, экипаж погиб
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Самолет Sukhoi Superjet 100 разбился в подмосковном лесу, на борту находились три члена экипажа. Об этом сообщается в аккаунте МЧС России в Telegram-канале.
"В Подмосковье потерпел крушение самолет Sukhoi Superjet 100. Борт упал в лесном массиве", — сказано в заявлении ведомства.
Население в районе Коломны не пострадало.
Глава региона Александр Гречищев сообщил, что выехал на место падения самолета Sukhoi Superjet в районе деревни Апраксино. По предварительной информации, на борту находились два пилота и штурман. В настоящее время место падения оцеплено, экстренные службы работают на месте происшествия.
Самолет с экипажем на борту упал под Коломной