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В МЧС раскрыли подробности крушения самолета Superjet 100 - 12.07.2024, ПРАЙМ
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В МЧС раскрыли подробности крушения самолета Superjet 100
В МЧС раскрыли подробности крушения самолета Superjet 100 - 12.07.2024, ПРАЙМ
В МЧС раскрыли подробности крушения самолета Superjet 100
Самолет Sukhoi Superjet 100 разбился в подмосковном лесу, на борту находились три члена экипажа. Об этом сообщается в аккаунте МЧС России в Telegram-канале. | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T16:23+0300
2024-07-12T16:23+0300
происшествия
россия
самолет
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Самолет Sukhoi Superjet 100 разбился в подмосковном лесу, на борту находились три члена экипажа. Об этом сообщается в аккаунте МЧС России в Telegram-канале."В Подмосковье потерпел крушение самолет Sukhoi Superjet 100. Борт упал в лесном массиве", — сказано в заявлении ведомства.Население в районе Коломны не пострадало.Глава региона Александр Гречищев сообщил, что выехал на место падения самолета Sukhoi Superjet в районе деревни Апраксино. По предварительной информации, на борту находились два пилота и штурман. В настоящее время место падения оцеплено, экстренные службы работают на месте происшествия.
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россия, самолет
Происшествия, РОССИЯ, самолет
16:23 12.07.2024
 
В МЧС раскрыли подробности крушения самолета Superjet 100

МЧС: в Подмосковье потерпел крушение Sukhoi Superjet, экипаж погиб

"Аэрофлот" получил очередной SuperJet-100
Аэрофлот получил очередной SuperJet-100
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Самолет Sukhoi Superjet 100 разбился в подмосковном лесу, на борту находились три члена экипажа. Об этом сообщается в аккаунте МЧС России в Telegram-канале.
"В Подмосковье потерпел крушение самолет Sukhoi Superjet 100. Борт упал в лесном массиве", — сказано в заявлении ведомства.
Население в районе Коломны не пострадало.
Глава региона Александр Гречищев сообщил, что выехал на место падения самолета Sukhoi Superjet в районе деревни Апраксино. По предварительной информации, на борту находились два пилота и штурман. В настоящее время место падения оцеплено, экстренные службы работают на месте происшествия.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2024
Самолет с экипажем на борту упал под Коломной
15:54
 
ПроисшествияРОССИЯсамолет
 
 
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