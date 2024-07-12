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В МЧС раскрыли подробности крушения самолета Superjet 100

В МЧС раскрыли подробности крушения самолета Superjet 100 - 12.07.2024, ПРАЙМ

В МЧС раскрыли подробности крушения самолета Superjet 100

Самолет Sukhoi Superjet 100 разбился в подмосковном лесу, на борту находились три члена экипажа. Об этом сообщается в аккаунте МЧС России в Telegram-канале. | 12.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-12T16:23+0300

2024-07-12T16:23+0300

2024-07-12T16:23+0300

происшествия

россия

самолет

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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Самолет Sukhoi Superjet 100 разбился в подмосковном лесу, на борту находились три члена экипажа. Об этом сообщается в аккаунте МЧС России в Telegram-канале."В Подмосковье потерпел крушение самолет Sukhoi Superjet 100. Борт упал в лесном массиве", — сказано в заявлении ведомства.Население в районе Коломны не пострадало.Глава региона Александр Гречищев сообщил, что выехал на место падения самолета Sukhoi Superjet в районе деревни Апраксино. По предварительной информации, на борту находились два пилота и штурман. В настоящее время место падения оцеплено, экстренные службы работают на месте происшествия.

https://1prime.ru/20240712/samolet-850058978.html

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россия, самолет