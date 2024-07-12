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СК возбудил уголовное дело о крушении самолета в Подмосковье
СК возбудил уголовное дело о крушении самолета в Подмосковье - 12.07.2024, ПРАЙМ
СК возбудил уголовное дело о крушении самолета в Подмосковье
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения самолета Sukhoi Superjet, в результате которого погиб экипаж. | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T16:34+0300
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2024-07-12T16:34+0300
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения самолета Sukhoi Superjet, в результате которого погиб экипаж."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", — сказано в сообщении ведомства, размещенного в Telegram-канале.Ранее МЧС сообщило, что самолет Sukhoi Superjet 100 разбился и взорвался в лесу в районе деревни Апраксино под Коломной. Экипаж состоял из двух пилотов и штурмана. В настоящее время экстренные службы работают на месте катастрофы.
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россия, мчс
СК возбудил уголовное дело о крушении самолета в Подмосковье
СК: возбуждено уголовное дело о крушении самолета в Московской области
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения самолета Sukhoi Superjet, в результате которого погиб экипаж.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", — сказано в сообщении ведомства, размещенного в Telegram-канале.
Ранее МЧС сообщило, что самолет Sukhoi Superjet 100 разбился и взорвался в лесу в районе деревни Апраксино под Коломной. Экипаж состоял из двух пилотов и штурмана. В настоящее время экстренные службы работают на месте катастрофы.
В МЧС раскрыли подробности крушения самолета Superjet 100