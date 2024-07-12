https://1prime.ru/20240712/samolet-850061497.html

Упавший под Коломной самолет не является Sukhoi Superjet 100NEW-95

Упавший под Коломной самолет не является Sukhoi Superjet 100NEW-95 - 12.07.2024, ПРАЙМ

Упавший под Коломной самолет не является Sukhoi Superjet 100NEW-95

Разбившийся под Коломной самолет не является полностью импортозамещенным Sukhoi Superjet 100NEW-95, заявили в Минпромторге. | 12.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-12T16:46+0300

2024-07-12T16:46+0300

2024-07-12T16:46+0300

происшествия

россия

самолет

крушение

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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Разбившийся под Коломной самолет не является полностью импортозамещенным Sukhoi Superjet 100NEW-95, заявили в Минпромторге."Это не Sukhoi Superjet 100NEW-95. Он сейчас проходит летные испытания в районе Жуковского и готовится заходить на посадку", — сообщили в ведомстве.Отмечается, что в ходе перегонного рейса крушение потерпело судно одной из гражданских компаний.Специалисты обещали оказать всю необходимую помощь в расследовании произошедшего.Ранее сообщалось о крушении Sukhoi Superjet в подмосковном лесу под Коломной со смертельным исходом для трех членов экипажа.

https://1prime.ru/20240712/samolet-850060664.html

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россия, самолет, крушение