https://1prime.ru/20240712/samolet-850069653.html
Оба черных ящика найдены на месте падения SSJ-100 в Подмосковье
Оба черных ящика найдены на месте падения SSJ-100 в Подмосковье - 12.07.2024, ПРАЙМ
Оба черных ящика найдены на месте падения SSJ-100 в Подмосковье
Специалисты нашли оба черных ящика на месте крушения SSJ-100 в Подмосковье, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T19:53+0300
2024-07-12T19:53+0300
2024-07-12T19:53+0300
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Специалисты нашли оба черных ящика на месте крушения SSJ-100 в Подмосковье, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Найдены оба черных ящика - прибор регистрации параметров полета и бортовой речевой самописец, предварительно, в удовлетворительном состоянии", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что бортовые самописцы SSJ-100 планируется расшифровать в подмосковном НИИ.В пятницу, 12 июля, самолет Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение в районе города Коломна Московской области. На борту находился только экипаж в составе штурмана и двух пилотов, все они погибли. Как уточнялось в сообщении МЧС России в ТГ-канале, борт упал в лесном массиве, население в районе не пострадало.Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам преступления нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 263 УК).
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Происшествия, РОССИЯ, СК, СК РФ, самолет, Sukhoi Superjet, крушение
Оба черных ящика найдены на месте падения SSJ-100 в Подмосковье
Оба черных ящика найдены на месте падения SSJ-100 в Подмосковье
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Специалисты нашли оба черных ящика на месте крушения SSJ-100 в Подмосковье, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Найдены оба черных ящика - прибор регистрации параметров полета и бортовой речевой самописец, предварительно, в удовлетворительном состоянии", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что бортовые самописцы SSJ-100 планируется расшифровать в подмосковном НИИ.
В пятницу, 12 июля, самолет Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение в районе города Коломна Московской области. На борту находился только экипаж в составе штурмана и двух пилотов, все они погибли. Как уточнялось в сообщении МЧС России в ТГ-канале, борт упал в лесном массиве, население в районе не пострадало.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам преступления нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 263 УК).
Упавший под Коломной самолет не является Sukhoi Superjet 100NEW-95