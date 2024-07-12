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Оба черных ящика найдены на месте падения SSJ-100 в Подмосковье - 12.07.2024, ПРАЙМ
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Оба черных ящика найдены на месте падения SSJ-100 в Подмосковье
Оба черных ящика найдены на месте падения SSJ-100 в Подмосковье - 12.07.2024, ПРАЙМ
Оба черных ящика найдены на месте падения SSJ-100 в Подмосковье
Специалисты нашли оба черных ящика на месте крушения SSJ-100 в Подмосковье, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T19:53+0300
2024-07-12T19:53+0300
происшествия
россия
ск
ск рф
самолет
sukhoi superjet
крушение
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Специалисты нашли оба черных ящика на месте крушения SSJ-100 в Подмосковье, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Найдены оба черных ящика - прибор регистрации параметров полета и бортовой речевой самописец, предварительно, в удовлетворительном состоянии", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что бортовые самописцы SSJ-100 планируется расшифровать в подмосковном НИИ.В пятницу, 12 июля, самолет Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение в районе города Коломна Московской области. На борту находился только экипаж в составе штурмана и двух пилотов, все они погибли. Как уточнялось в сообщении МЧС России в ТГ-канале, борт упал в лесном массиве, население в районе не пострадало.Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам преступления нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 263 УК).
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россия, ск, ск рф, самолет, sukhoi superjet, крушение
Происшествия, РОССИЯ, СК, СК РФ, самолет, Sukhoi Superjet, крушение
19:53 12.07.2024
 
Оба черных ящика найдены на месте падения SSJ-100 в Подмосковье

Оба черных ящика найдены на месте падения SSJ-100 в Подмосковье

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПередача бортовых самописцев разбившегося Boeing малайзийским экспертам
Передача бортовых самописцев разбившегося Boeing малайзийским экспертам - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Специалисты нашли оба черных ящика на месте крушения SSJ-100 в Подмосковье, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Найдены оба черных ящика - прибор регистрации параметров полета и бортовой речевой самописец, предварительно, в удовлетворительном состоянии", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что бортовые самописцы SSJ-100 планируется расшифровать в подмосковном НИИ.
В пятницу, 12 июля, самолет Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение в районе города Коломна Московской области. На борту находился только экипаж в составе штурмана и двух пилотов, все они погибли. Как уточнялось в сообщении МЧС России в ТГ-канале, борт упал в лесном массиве, население в районе не пострадало.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам преступления нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 263 УК).
Лайнер Sukhoi Superjet 100 на репетиции летной программы открытия МАКС-2021 - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2024
Упавший под Коломной самолет не является Sukhoi Superjet 100NEW-95
16:46
 
ПроисшествияРОССИЯСКСК РФсамолетSukhoi Superjetкрушение
 
 
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