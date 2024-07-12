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СМИ: ЕС стремится улучшить связи с Турцией для борьбы с обходом санкций

СМИ: ЕС стремится улучшить связи с Турцией для борьбы с обходом санкций - 12.07.2024, ПРАЙМ

СМИ: ЕС стремится улучшить связи с Турцией для борьбы с обходом санкций

Европейский союз ускоряет планы по улучшению связей с Турцией для укрепления торговли в следующем году для борьбы с обходом санкций ЕС, сообщает Bloomberg со... | 12.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-12T22:31+0300

2024-07-12T22:31+0300

2024-07-12T22:31+0300

экономика

турция

европа

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МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Европейский союз ускоряет планы по улучшению связей с Турцией для укрепления торговли в следующем году для борьбы с обходом санкций ЕС, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Агентство сообщило, что план ЕС направлен на предотвращение обхода санкций. Анкара также играет важную роль в сдерживании незаконной иммиграции в Европу и оборонной сфере как союзник НАТО."Блок (ЕС - ред.) работает над трехэтапным планом, который увеличит число встреч на высоком уровне, возобновит деятельность Европейского инвестиционного банка в стране и завершится новыми переговорами по модернизации таможенного союза между обеими сторонами", — сообщает издание со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Как сообщают источники, 8 июля Еврокомиссия провела с турецкими властями встречу высокого уровня, на которой обсудили проблемы в торговле и предотвращение обхода санкций.Ранее турецкое экономическое издание Ekonomim сообщало, что первое заседание торгового диалога Турция-ЕС должно было состояться 8 июля в Брюсселе с участием министра торговли Омера Болата.

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турция, европа