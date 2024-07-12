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СМИ: ЕС стремится улучшить связи с Турцией для борьбы с обходом санкций - 12.07.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240712/sanktsii-850071029.html
СМИ: ЕС стремится улучшить связи с Турцией для борьбы с обходом санкций
СМИ: ЕС стремится улучшить связи с Турцией для борьбы с обходом санкций - 12.07.2024, ПРАЙМ
СМИ: ЕС стремится улучшить связи с Турцией для борьбы с обходом санкций
Европейский союз ускоряет планы по улучшению связей с Турцией для укрепления торговли в следующем году для борьбы с обходом санкций ЕС, сообщает Bloomberg со... | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T22:31+0300
2024-07-12T22:31+0300
экономика
турция
европа
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МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Европейский союз ускоряет планы по улучшению связей с Турцией для укрепления торговли в следующем году для борьбы с обходом санкций ЕС, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Агентство сообщило, что план ЕС направлен на предотвращение обхода санкций. Анкара также играет важную роль в сдерживании незаконной иммиграции в Европу и оборонной сфере как союзник НАТО."Блок (ЕС - ред.) работает над трехэтапным планом, который увеличит число встреч на высоком уровне, возобновит деятельность Европейского инвестиционного банка в стране и завершится новыми переговорами по модернизации таможенного союза между обеими сторонами", — сообщает издание со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Как сообщают источники, 8 июля Еврокомиссия провела с турецкими властями встречу высокого уровня, на которой обсудили проблемы в торговле и предотвращение обхода санкций.Ранее турецкое экономическое издание Ekonomim сообщало, что первое заседание торгового диалога Турция-ЕС должно было состояться 8 июля в Брюсселе с участием министра торговли Омера Болата.
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турция, европа
Экономика, ТУРЦИЯ, ЕВРОПА
22:31 12.07.2024
 
СМИ: ЕС стремится улучшить связи с Турцией для борьбы с обходом санкций

Bloomberg: ЕС хочет улучшить торговые связи с Турцией в борьбе с обходом санкций

© AFP / Emmanuel Dunand% Флаг Турции в здании Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия
% Флаг Турции в здании Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2024
© AFP / Emmanuel Dunand
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МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Европейский союз ускоряет планы по улучшению связей с Турцией для укрепления торговли в следующем году для борьбы с обходом санкций ЕС, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Агентство сообщило, что план ЕС направлен на предотвращение обхода санкций. Анкара также играет важную роль в сдерживании незаконной иммиграции в Европу и оборонной сфере как союзник НАТО.
"Блок (ЕС - ред.) работает над трехэтапным планом, который увеличит число встреч на высоком уровне, возобновит деятельность Европейского инвестиционного банка в стране и завершится новыми переговорами по модернизации таможенного союза между обеими сторонами", — сообщает издание со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
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21:05
Как сообщают источники, 8 июля Еврокомиссия провела с турецкими властями встречу высокого уровня, на которой обсудили проблемы в торговле и предотвращение обхода санкций.
Ранее турецкое экономическое издание Ekonomim сообщало, что первое заседание торгового диалога Турция-ЕС должно было состояться 8 июля в Брюсселе с участием министра торговли Омера Болата.
 
ЭкономикаТУРЦИЯЕВРОПА
 
 
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