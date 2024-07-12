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СМИ: ЕС стремится улучшить связи с Турцией для борьбы с обходом санкций
СМИ: ЕС стремится улучшить связи с Турцией для борьбы с обходом санкций - 12.07.2024, ПРАЙМ
СМИ: ЕС стремится улучшить связи с Турцией для борьбы с обходом санкций
Европейский союз ускоряет планы по улучшению связей с Турцией для укрепления торговли в следующем году для борьбы с обходом санкций ЕС, сообщает Bloomberg со... | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T22:31+0300
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МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Европейский союз ускоряет планы по улучшению связей с Турцией для укрепления торговли в следующем году для борьбы с обходом санкций ЕС, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Агентство сообщило, что план ЕС направлен на предотвращение обхода санкций. Анкара также играет важную роль в сдерживании незаконной иммиграции в Европу и оборонной сфере как союзник НАТО."Блок (ЕС - ред.) работает над трехэтапным планом, который увеличит число встреч на высоком уровне, возобновит деятельность Европейского инвестиционного банка в стране и завершится новыми переговорами по модернизации таможенного союза между обеими сторонами", — сообщает издание со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Как сообщают источники, 8 июля Еврокомиссия провела с турецкими властями встречу высокого уровня, на которой обсудили проблемы в торговле и предотвращение обхода санкций.Ранее турецкое экономическое издание Ekonomim сообщало, что первое заседание торгового диалога Турция-ЕС должно было состояться 8 июля в Брюсселе с участием министра торговли Омера Болата.
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Экономика, ТУРЦИЯ, ЕВРОПА
СМИ: ЕС стремится улучшить связи с Турцией для борьбы с обходом санкций
Bloomberg: ЕС хочет улучшить торговые связи с Турцией в борьбе с обходом санкций
МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ.
Европейский союз ускоряет планы по улучшению связей с Турцией для укрепления торговли в следующем году для борьбы с обходом санкций ЕС, сообщает Bloomberg
со ссылкой на источники.
Агентство сообщило, что план ЕС направлен на предотвращение обхода санкций. Анкара также играет важную роль в сдерживании незаконной иммиграции в Европу и оборонной сфере как союзник НАТО.
"Блок (ЕС - ред.) работает над трехэтапным планом, который увеличит число встреч на высоком уровне, возобновит деятельность Европейского инвестиционного банка в стране и завершится новыми переговорами по модернизации таможенного союза между обеими сторонами", — сообщает издание со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Турция ведет переговоры с РФ и Украиной по возобновлению "зерновой сделки"
Как сообщают источники, 8 июля Еврокомиссия провела с турецкими властями встречу высокого уровня, на которой обсудили проблемы в торговле и предотвращение обхода санкций.
Ранее турецкое экономическое издание Ekonomim сообщало, что первое заседание торгового диалога Турция-ЕС должно было состояться 8 июля в Брюсселе с участием министра торговли Омера Болата.