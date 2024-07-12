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В Кремле не исключили договоренности по зерновой сделке - 12.07.2024, ПРАЙМ
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В Кремле не исключили договоренности по зерновой сделке
В Кремле не исключили договоренности по зерновой сделке - 12.07.2024, ПРАЙМ
В Кремле не исключили договоренности по зерновой сделке
Москва не исключает договоренности по зерновой сделке, заявил пресс-секретарь президента Росии Дмитрий Песков. | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T13:11+0300
2024-07-12T13:11+0300
россия
зерновая сделка
дмитрий песков
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Москва не исключает договоренности по зерновой сделке, заявил пресс-секретарь президента Росии Дмитрий Песков. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее говорил, что надеется на возобновление продуктовой сделки с участием России. Журналисты задали Пескову вопрос, исключает ли Москва возможность возобновления зерновой сделки, может быть, на новых условиях. "Кремль не исключает никаких договоренностей, Кремль открыт", - ответил он.Россия, Украина, ООН и Турция в июле 2022 года подписали "черноморскую инициативу", она же зерновая сделка, по вывозу на мировые рынки российской и украинской агропродукции с целью предотвращения продовольственного кризиса. Вторая часть - меморандум "Россия - ООН" - предусматривал, в том числе, снятие санкций с отечественных банков и их переподключение к SWIFT для оплаты поставок. Москва не раз заявляла, что часть сделки, касающаяся российского экспорта, не выполняется.Летом 2023 года Россия уведомила Турцию, ООН и Украину о приостановке действия зерновой сделки. Как подчеркивал глава российского МИД Сергей Лавров, "черноморская инициатива" возобновится только после выполнения Западом условий меморандума.
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россия, зерновая сделка, дмитрий песков
РОССИЯ, зерновая сделка, Дмитрий Песков
13:11 12.07.2024
 
В Кремле не исключили договоренности по зерновой сделке

Песков: Кремль не исключает никаких договоренностей, включая зерновую сделку

© РИА Новости . Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкКремль
Кремль - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Москва не исключает договоренности по зерновой сделке, заявил пресс-секретарь президента Росии Дмитрий Песков.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее говорил, что надеется на возобновление продуктовой сделки с участием России.
Журналисты задали Пескову вопрос, исключает ли Москва возможность возобновления зерновой сделки, может быть, на новых условиях. "Кремль не исключает никаких договоренностей, Кремль открыт", - ответил он.
Россия, Украина, ООН и Турция в июле 2022 года подписали "черноморскую инициативу", она же зерновая сделка, по вывозу на мировые рынки российской и украинской агропродукции с целью предотвращения продовольственного кризиса. Вторая часть - меморандум "Россия - ООН" - предусматривал, в том числе, снятие санкций с отечественных банков и их переподключение к SWIFT для оплаты поставок. Москва не раз заявляла, что часть сделки, касающаяся российского экспорта, не выполняется.
Летом 2023 года Россия уведомила Турцию, ООН и Украину о приостановке действия зерновой сделки. Как подчеркивал глава российского МИД Сергей Лавров, "черноморская инициатива" возобновится только после выполнения Западом условий меморандума.
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Турция и РФ заключат соглашение по торговле в нацвалютах, заявил эксперт
10 июля, 09:12
 
РОССИЯзерновая сделкаДмитрий Песков
 
 
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