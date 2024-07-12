https://1prime.ru/20240712/sdelka-850051823.html

В Кремле не исключили договоренности по зерновой сделке

В Кремле не исключили договоренности по зерновой сделке - 12.07.2024, ПРАЙМ

В Кремле не исключили договоренности по зерновой сделке

Москва не исключает договоренности по зерновой сделке, заявил пресс-секретарь президента Росии Дмитрий Песков. | 12.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-12T13:11+0300

2024-07-12T13:11+0300

2024-07-12T13:11+0300

россия

зерновая сделка

дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/img/84130/57/841305751_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b021f892b21b748e7965d7345358da08.jpg

МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Москва не исключает договоренности по зерновой сделке, заявил пресс-секретарь президента Росии Дмитрий Песков. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее говорил, что надеется на возобновление продуктовой сделки с участием России. Журналисты задали Пескову вопрос, исключает ли Москва возможность возобновления зерновой сделки, может быть, на новых условиях. "Кремль не исключает никаких договоренностей, Кремль открыт", - ответил он.Россия, Украина, ООН и Турция в июле 2022 года подписали "черноморскую инициативу", она же зерновая сделка, по вывозу на мировые рынки российской и украинской агропродукции с целью предотвращения продовольственного кризиса. Вторая часть - меморандум "Россия - ООН" - предусматривал, в том числе, снятие санкций с отечественных банков и их переподключение к SWIFT для оплаты поставок. Москва не раз заявляла, что часть сделки, касающаяся российского экспорта, не выполняется.Летом 2023 года Россия уведомила Турцию, ООН и Украину о приостановке действия зерновой сделки. Как подчеркивал глава российского МИД Сергей Лавров, "черноморская инициатива" возобновится только после выполнения Западом условий меморандума.

https://1prime.ru/20240710/natsvalyuty-849974231.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, зерновая сделка, дмитрий песков