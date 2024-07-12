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Шольц заявил, что может обсудить поставки боеприпасов для F-16 Киева - 12.07.2024, ПРАЙМ
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Шольц заявил, что может обсудить поставки боеприпасов для F-16 Киева
Шольц заявил, что может обсудить поставки боеприпасов для F-16 Киева - 12.07.2024, ПРАЙМ
Шольц заявил, что может обсудить поставки боеприпасов для F-16 Киева
Передача Украине боеприпасов для истребителей F-16, возможно, будет обсуждаться. Об этом со ссылкой на слова немецкого канцлера Олафа Шольца пишет агентство... | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T05:55+0300
2024-07-12T05:56+0300
вооружения
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Передача Украине боеприпасов для истребителей F-16, возможно, будет обсуждаться. Об этом со ссылкой на слова немецкого канцлера Олафа Шольца пишет агентство Reuters."Канцлер ФРГ Шольц: Мы обсудим вопрос поставок боеприпасов класса "воздух-воздух" для украинских F-16, если нас об этом попросят", - говорится в сообщении агентства, которое приводит слова Шольца после конференции НАТО в Вашингтоне.Также канцлер упомянул, что на данный момент ни одна из сторон не планирует менять правила использования Украиной переданного ей оружия.
https://1prime.ru/20240711/germaniya-850026316.html
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украина, германия, нато
Вооружения, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, НАТО
05:55 12.07.2024 (обновлено: 05:56 12.07.2024)
 
Шольц заявил, что может обсудить поставки боеприпасов для F-16 Киева

Шольц заявил о возможности обсудить поставки боеприпасов для украинских F-16

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкФедеральный канцлер Германии Олаф Шольц
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Передача Украине боеприпасов для истребителей F-16, возможно, будет обсуждаться. Об этом со ссылкой на слова немецкого канцлера Олафа Шольца пишет агентство Reuters.
"Канцлер ФРГ Шольц: Мы обсудим вопрос поставок боеприпасов класса "воздух-воздух" для украинских F-16, если нас об этом попросят", - говорится в сообщении агентства, которое приводит слова Шольца после конференции НАТО в Вашингтоне.
Также канцлер упомянул, что на данный момент ни одна из сторон не планирует менять правила использования Украиной переданного ей оружия.
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