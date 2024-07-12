https://1prime.ru/20240712/shos-850055250.html

Эрдоган заявил о планах Турции вступить в ШОС

Эрдоган заявил о планах Турции вступить в ШОС - 12.07.2024, ПРАЙМ

Эрдоган заявил о планах Турции вступить в ШОС

Целью Турции является вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), заявил глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, его выступление транслировал... | 12.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-12T14:21+0300

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2024-07-12T14:59+0300

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АНКАРА, 12 июл — ПРАЙМ. Целью Турции является вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), заявил глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, его выступление транслировал государственный телеканал TRT Haber."Турция должна присоединиться к "Шанхайской пятерке" в качестве постоянного члена. Я обсуждал этот вопрос на последнем саммите (в Астане) с господином (президентом России Владимиром) Путиным, казахстанским коллегой (Касым-Жомартом Токаевым), попросил поддержки этому процессу", — сказал турецкий президент в ходе пресс-конференции Североатлантического альянса в Вашингтоне.В то же время официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что на текущий момент нет точных сроков вступления Турции в организацию. По его словам, тема расширения ШОС очень актуально, поэтому она всегда находится на повестке дня.Ранее четвертого июня министр иностранных дел Турции Хакан Фидан говорил, что государство к тому же должно стать членом БРИКС.Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) представляет из себя международную организацию, основанную 15 июня 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана.

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