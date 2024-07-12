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Эрдоган заявил о планах Турции вступить в ШОС
Эрдоган заявил о планах Турции вступить в ШОС - 12.07.2024, ПРАЙМ
Эрдоган заявил о планах Турции вступить в ШОС
Целью Турции является вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), заявил глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, его выступление транслировал... | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T14:21+0300
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АНКАРА, 12 июл — ПРАЙМ. Целью Турции является вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), заявил глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, его выступление транслировал государственный телеканал TRT Haber."Турция должна присоединиться к "Шанхайской пятерке" в качестве постоянного члена. Я обсуждал этот вопрос на последнем саммите (в Астане) с господином (президентом России Владимиром) Путиным, казахстанским коллегой (Касым-Жомартом Токаевым), попросил поддержки этому процессу", — сказал турецкий президент в ходе пресс-конференции Североатлантического альянса в Вашингтоне.В то же время официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что на текущий момент нет точных сроков вступления Турции в организацию. По его словам, тема расширения ШОС очень актуально, поэтому она всегда находится на повестке дня.Ранее четвертого июня министр иностранных дел Турции Хакан Фидан говорил, что государство к тому же должно стать членом БРИКС.Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) представляет из себя международную организацию, основанную 15 июня 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана.
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Эрдоган заявил о планах Турции вступить в ШОС
TRT Haber: Турция планирует стать членом ШОС
АНКАРА, 12 июл — ПРАЙМ.
Целью Турции является вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), заявил глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, его выступление транслировал государственный телеканал TRT Haber
.
"Турция должна присоединиться к "Шанхайской пятерке" в качестве постоянного члена. Я обсуждал этот вопрос на последнем саммите (в Астане) с господином (президентом России Владимиром) Путиным, казахстанским коллегой (Касым-Жомартом Токаевым), попросил поддержки этому процессу", — сказал турецкий президент в ходе пресс-конференции Североатлантического альянса в Вашингтоне.
В то же время официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что на текущий момент нет точных сроков вступления Турции в организацию. По его словам, тема расширения ШОС очень актуально, поэтому она всегда находится на повестке дня.
Ранее четвертого июня министр иностранных дел Турции Хакан Фидан говорил, что государство к тому же должно стать членом БРИКС.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) представляет из себя международную организацию, основанную 15 июня 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана.
Торговля РФ с ШОС в 2023 году выросла почти до 333 миллиардов долларов