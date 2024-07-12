https://1prime.ru/20240712/shpion-850041838.html

Украинского шпиона задержали в Крыму

Украинского шпиона задержали в Крыму - 12.07.2024, ПРАЙМ

Украинского шпиона задержали в Крыму

В Крыму был задержан агент украинской военной разведки, который передавал информацию о местоположении российских военных подразделений. Об этом заявили в... | 12.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-12T11:55+0300

2024-07-12T11:55+0300

2024-07-12T11:55+0300

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шпионаж

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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. В Крыму был задержан агент украинской военной разведки, который передавал информацию о местоположении российских военных подразделений. Об этом заявили в пресс-службе регионального управления ФСБ России."ФСБ России задержан агент украинских спецслужб. В ходе проведенных мероприятий установлено, что гражданин Украины, 1982 г.р., находясь на территории Украины, привлечен к конфиденциальному сотрудничеству ГУР МОУ", — сказано в сообщении ведомства.Отмечается, что разведчик передавал конфиденциальную информацию о местах дислокации российских военных в Крыму и Севастополе по заданию своего куратора.Мужчину задержали, ему грозит до 20 лет лишения свободы согласно статье 276 УК России (шпионаж).

https://1prime.ru/20240710/krym-849982955.html

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россия, украина, крым, шпионаж