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Украинского шпиона задержали в Крыму
Украинского шпиона задержали в Крыму - 12.07.2024, ПРАЙМ
Украинского шпиона задержали в Крыму
В Крыму был задержан агент украинской военной разведки, который передавал информацию о местоположении российских военных подразделений. Об этом заявили в... | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T11:55+0300
2024-07-12T11:55+0300
2024-07-12T11:55+0300
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. В Крыму был задержан агент украинской военной разведки, который передавал информацию о местоположении российских военных подразделений. Об этом заявили в пресс-службе регионального управления ФСБ России."ФСБ России задержан агент украинских спецслужб. В ходе проведенных мероприятий установлено, что гражданин Украины, 1982 г.р., находясь на территории Украины, привлечен к конфиденциальному сотрудничеству ГУР МОУ", — сказано в сообщении ведомства.Отмечается, что разведчик передавал конфиденциальную информацию о местах дислокации российских военных в Крыму и Севастополе по заданию своего куратора.Мужчину задержали, ему грозит до 20 лет лишения свободы согласно статье 276 УК России (шпионаж).
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россия, украина, крым, шпионаж
РОССИЯ, УКРАИНА, КРЫМ, шпионаж
Украинского шпиона задержали в Крыму
ФСБ задержала в Крыму шпиона ГУР Украины, собиравшего сведения о ВС РФ
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. В Крыму был задержан агент украинской военной разведки, который передавал информацию о местоположении российских военных подразделений. Об этом заявили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.
"ФСБ России задержан агент украинских спецслужб. В ходе проведенных мероприятий установлено, что гражданин Украины, 1982 г.р., находясь на территории Украины, привлечен к конфиденциальному сотрудничеству ГУР МОУ", — сказано в сообщении ведомства.
Отмечается, что разведчик передавал конфиденциальную информацию о местах дислокации российских военных в Крыму и Севастополе по заданию своего куратора.
Мужчину задержали, ему грозит до 20 лет лишения свободы согласно статье 276 УК России (шпионаж).
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