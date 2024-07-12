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МВФ призвал США отказаться от импортных пошлин

МВФ призвал США отказаться от импортных пошлин - 12.07.2024, ПРАЙМ

МВФ призвал США отказаться от импортных пошлин

США следует отказаться от импортных пошлин, а также решить свои торговые и инвестиционные разногласия с другими странами для поддержки глобальной торговой... | 12.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-12T17:03+0300

2024-07-12T17:03+0300

2024-07-12T17:03+0300

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ВАШИНГТОН, 12 июл - ПРАЙМ. США следует отказаться от импортных пошлин, а также решить свои торговые и инвестиционные разногласия с другими странами для поддержки глобальной торговой системы, заявили в Международном валютном фонде (МВФ). "Следует свернуть тарифные барьеры (применяемые США пошлины на импорт иностранных товаров - ред.) и другие торговые искажения, решить торговые и инвестиционные разногласия с другими странами так, чтобы это поддерживало открытую, стабильную и прозрачную глобальную торговую систему", - указано в опубликованном докладе организации. По оценке МВФ, эти меры также позволят сократить дефицит платежного баланса США и стабилизировать отношение госдолга к ВВП.

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