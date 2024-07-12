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МВФ предрек США внезапное падение спроса на гособлигации - 12.07.2024, ПРАЙМ
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МВФ предрек США внезапное падение спроса на гособлигации
МВФ предрек США внезапное падение спроса на гособлигации - 12.07.2024, ПРАЙМ
МВФ предрек США внезапное падение спроса на гособлигации
США рискуют столкнуться с внезапным падением спроса на свои гособлигации из-за неспособности властей восстановить финансовую устойчивость страны, заявили в... | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T17:03+0300
2024-07-12T17:04+0300
экономика
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ВАШИНГТОН, 12 июл - ПРАЙМ. США рискуют столкнуться с внезапным падением спроса на свои гособлигации из-за неспособности властей восстановить финансовую устойчивость страны, заявили в Международном валютном фонде (МВФ). "Риск финансовой стабильности может проявиться в виде неожиданного снижения иностранного спроса на американские бумаги с фиксированной доходностью, которые являются основным компонентом внешних обязательств страны", - указано в докладе организации. Как подчеркнули в фонде, данная угроза может материализоваться в случае неспособности властей США восстановить финансовую устойчивость в экономике. Тем не менее, по оценкам МВФ, вероятность подобного риска остается умеренной из-за доминирующего статуса доллара как резервной валюты.
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Экономика, США, МВФ
17:03 12.07.2024 (обновлено: 17:04 12.07.2024)
 
МВФ предрек США внезапное падение спроса на гособлигации

МВФ: США рискуют столкнуться с внезапным падением спроса на гособлигации

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМВФ
МВФ - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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ВАШИНГТОН, 12 июл - ПРАЙМ. США рискуют столкнуться с внезапным падением спроса на свои гособлигации из-за неспособности властей восстановить финансовую устойчивость страны, заявили в Международном валютном фонде (МВФ).
"Риск финансовой стабильности может проявиться в виде неожиданного снижения иностранного спроса на американские бумаги с фиксированной доходностью, которые являются основным компонентом внешних обязательств страны", - указано в докладе организации.
Как подчеркнули в фонде, данная угроза может материализоваться в случае неспособности властей США восстановить финансовую устойчивость в экономике. Тем не менее, по оценкам МВФ, вероятность подобного риска остается умеренной из-за доминирующего статуса доллара как резервной валюты.
 
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