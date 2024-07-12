https://1prime.ru/20240712/ssha-850062723.html
МВФ предрек США внезапное падение спроса на гособлигации
МВФ предрек США внезапное падение спроса на гособлигации - 12.07.2024, ПРАЙМ
МВФ предрек США внезапное падение спроса на гособлигации
США рискуют столкнуться с внезапным падением спроса на свои гособлигации из-за неспособности властей восстановить финансовую устойчивость страны, заявили в... | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T17:03+0300
2024-07-12T17:03+0300
2024-07-12T17:04+0300
экономика
сша
мвф
https://cdnn.1prime.ru/img/82726/55/827265538_0:312:3076:2042_1920x0_80_0_0_8e65a833ac467814fa3998d0efac4c82.jpg
ВАШИНГТОН, 12 июл - ПРАЙМ. США рискуют столкнуться с внезапным падением спроса на свои гособлигации из-за неспособности властей восстановить финансовую устойчивость страны, заявили в Международном валютном фонде (МВФ). "Риск финансовой стабильности может проявиться в виде неожиданного снижения иностранного спроса на американские бумаги с фиксированной доходностью, которые являются основным компонентом внешних обязательств страны", - указано в докладе организации. Как подчеркнули в фонде, данная угроза может материализоваться в случае неспособности властей США восстановить финансовую устойчивость в экономике. Тем не менее, по оценкам МВФ, вероятность подобного риска остается умеренной из-за доминирующего статуса доллара как резервной валюты.
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82726/55/827265538_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_714999d981e4f09a31a81021ab3a33cf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, мвф
МВФ предрек США внезапное падение спроса на гособлигации
МВФ: США рискуют столкнуться с внезапным падением спроса на гособлигации
ВАШИНГТОН, 12 июл - ПРАЙМ. США рискуют столкнуться с внезапным падением спроса на свои гособлигации из-за неспособности властей восстановить финансовую устойчивость страны, заявили в Международном валютном фонде (МВФ).
"Риск финансовой стабильности может проявиться в виде неожиданного снижения иностранного спроса на американские бумаги с фиксированной доходностью, которые являются основным компонентом внешних обязательств страны", - указано в докладе организации.
Как подчеркнули в фонде, данная угроза может материализоваться в случае неспособности властей США восстановить финансовую устойчивость в экономике. Тем не менее, по оценкам МВФ, вероятность подобного риска остается умеренной из-за доминирующего статуса доллара как резервной валюты.