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МВФ назвал последствия роста госдолга США - 12.07.2024, ПРАЙМ
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МВФ назвал последствия роста госдолга США
МВФ назвал последствия роста госдолга США - 12.07.2024, ПРАЙМ
МВФ назвал последствия роста госдолга США
Увеличение американского госдолга привело к тому, что инвестиционная позиция США в мире ухудшилась, говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ). | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T17:04+0300
2024-07-12T17:04+0300
экономика
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ВАШИНГТОН, 12 июл - ПРАЙМ. Увеличение американского госдолга привело к тому, что инвестиционная позиция США в мире ухудшилась, говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ). "Соединенные Штаты остаются экономикой с крупнейшим долгом, чья чистая международная инвестиционная позиция ухудшилась с минус 61% ВВП в 2022 году до минус 71% в 2023 году", - говорится в опубликованном докладе международной организации. Для сравнения, за период до пандемии коронавируса с 2016 по 2019 годы инвестиционная позиция США составляла минус 46,5% ВВП. Показатель международной инвестиционной позиции оценивает разницу между тем объемом иностранных активов, которые находятся у страны, и объемом обязательств этого государства, которые находятся во владении внешних заемщиков и инвесторов. Согласно табличным значениям, представленным в документе, данная разница для США в 2023 году достигла 19,7 триллиона долларов.
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Экономика, МВФ, США, госдолг США
17:04 12.07.2024
 
МВФ назвал последствия роста госдолга США

МВФ: рост американского госдолга привел к ухудшению инвестиционной позиции США в мире

© AFP / Yuri Gripas!Штаб-квартира Международного валютного фонда в Вашингтоне, США
!Штаб-квартира Международного валютного фонда в Вашингтоне, США - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2024
© AFP / Yuri Gripas
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ВАШИНГТОН, 12 июл - ПРАЙМ. Увеличение американского госдолга привело к тому, что инвестиционная позиция США в мире ухудшилась, говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ).
"Соединенные Штаты остаются экономикой с крупнейшим долгом, чья чистая международная инвестиционная позиция ухудшилась с минус 61% ВВП в 2022 году до минус 71% в 2023 году", - говорится в опубликованном докладе международной организации.
Для сравнения, за период до пандемии коронавируса с 2016 по 2019 годы инвестиционная позиция США составляла минус 46,5% ВВП.
Показатель международной инвестиционной позиции оценивает разницу между тем объемом иностранных активов, которые находятся у страны, и объемом обязательств этого государства, которые находятся во владении внешних заемщиков и инвесторов.
Согласно табличным значениям, представленным в документе, данная разница для США в 2023 году достигла 19,7 триллиона долларов.
 
ЭкономикаМВФСШАгосдолг США
 
 
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