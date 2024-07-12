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"Угроза поколения". Стармер сделал дерзкое заявление о России - 12.07.2024, ПРАЙМ
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"Угроза поколения". Стармер сделал дерзкое заявление о России
"Угроза поколения". Стармер сделал дерзкое заявление о России - 12.07.2024, ПРАЙМ
"Угроза поколения". Стармер сделал дерзкое заявление о России
Россия является "угрозой поколения", такое мнение выразил новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер, его цитирует издание The Telegraph. | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T09:45+0300
2024-07-12T09:45+0300
политика
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Россия является "угрозой поколения", такое мнение выразил новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер, его цитирует издание The Telegraph."Мы сталкиваемся с угрозой поколения со стороны России... при поддержке таких стран, как Северная Корея и Иран", — заявил политик.По словам Стармера, на фоне "российской угрозы" страны НАТО должны увеличить свои военные расходы до 2,5% от ВВП, несмотря на то, что уже 23 страны следуют требованию потратить 2% от ВВП на оборону.Стармер также высказался о возможности использования британского оружия для ударов по России, призвав Украину самостоятельно принять решение об этом.Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на слова британского премьера, назвав их абсолютно безответственными. Кроме того, подоные заявления только усугубят положение дел, заключил пресс-секретарь президента России.
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россия, нато, великобритания
Политика, РОССИЯ, НАТО, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
09:45 12.07.2024
 
"Угроза поколения". Стармер сделал дерзкое заявление о России

Стармер назвал Россию угрозой поколения и призвал НАТО увеличить военные расходы

© Фото : Rory Arnold / No 10 Downing StreetПремьер-министр Великобритании Кир Стармер с супругой
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер с супругой - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2024
© Фото : Rory Arnold / No 10 Downing Street
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Россия является "угрозой поколения", такое мнение выразил новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер, его цитирует издание The Telegraph.
"Мы сталкиваемся с угрозой поколения со стороны России... при поддержке таких стран, как Северная Корея и Иран", — заявил политик.
По словам Стармера, на фоне "российской угрозы" страны НАТО должны увеличить свои военные расходы до 2,5% от ВВП, несмотря на то, что уже 23 страны следуют требованию потратить 2% от ВВП на оборону.
Стармер также высказался о возможности использования британского оружия для ударов по России, призвав Украину самостоятельно принять решение об этом.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на слова британского премьера, назвав их абсолютно безответственными. Кроме того, подоные заявления только усугубят положение дел, заключил пресс-секретарь президента России.
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