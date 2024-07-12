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Суд арестовал зампреда правительства Ивановской области Ирину Эрмиш

Суд арестовал зампреда правительства Ивановской области Ирину Эрмиш - 12.07.2024, ПРАЙМ

Суд арестовал зампреда правительства Ивановской области Ирину Эрмиш

Суд арестовал заместителя председателя правительства Ивановской области Ирину Ермиш по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом рассказали в персс-службе... | 12.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-12T15:25+0300

2024-07-12T15:25+0300

2024-07-12T15:25+0300

суд

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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Суд арестовал заместителя председателя правительства Ивановской области Ирину Ермиш по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом рассказали в персс-службе судов региона."Постановлением Октябрьского районного суда города Иваново 12 июля 2024 года избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток в отношении заместителя председателя правительства Ивановской области - руководителя комплекса социальной сферы Ивановской области, обвиняемой в превышении должностных полномочий – совершении преступления, предусмотренного пп. "г" ",е" ч. 3 ст. 286 УК РФ. Постановление в законную силу не вступило", — сказано в сообщении суда.Следствие установило, что чиновники предоставили преимущественное право на заключение 22 государственных контрактов на сумму более 850 миллионов рублей коммерческой фирме, а деньги были обналичены и распределены среди участников преступной схемы.В настоящее время рассматривается ходатайство об аресте также одного из заместителей председателя правительства Ивановской области Сергея Зобнина. Ирина Ермиш занимала должность заместителя председателя правительства области с 2014 года и возглавляла комплекс социальной сферы.Сергей Зобнин является заместителем председателя региона с 2015 года и возглавляет комплекс инфраструктурного развития региона.

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