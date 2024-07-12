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Суд арестовал зампреда правительства Ивановской области Ирину Эрмиш - 12.07.2024, ПРАЙМ
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Суд арестовал зампреда правительства Ивановской области Ирину Эрмиш
Суд арестовал зампреда правительства Ивановской области Ирину Эрмиш - 12.07.2024, ПРАЙМ
Суд арестовал зампреда правительства Ивановской области Ирину Эрмиш
Суд арестовал заместителя председателя правительства Ивановской области Ирину Ермиш по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом рассказали в персс-службе... | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T15:25+0300
2024-07-12T15:25+0300
суд
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Суд арестовал заместителя председателя правительства Ивановской области Ирину Ермиш по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом рассказали в персс-службе судов региона."Постановлением Октябрьского районного суда города Иваново 12 июля 2024 года избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток в отношении заместителя председателя правительства Ивановской области - руководителя комплекса социальной сферы Ивановской области, обвиняемой в превышении должностных полномочий – совершении преступления, предусмотренного пп. "г" ",е" ч. 3 ст. 286 УК РФ. Постановление в законную силу не вступило", — сказано в сообщении суда.Следствие установило, что чиновники предоставили преимущественное право на заключение 22 государственных контрактов на сумму более 850 миллионов рублей коммерческой фирме, а деньги были обналичены и распределены среди участников преступной схемы.В настоящее время рассматривается ходатайство об аресте также одного из заместителей председателя правительства Ивановской области Сергея Зобнина. Ирина Ермиш занимала должность заместителя председателя правительства области с 2014 года и возглавляла комплекс социальной сферы.Сергей Зобнин является заместителем председателя региона с 2015 года и возглавляет комплекс инфраструктурного развития региона.
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суд
суд
15:25 12.07.2024
 
Суд арестовал зампреда правительства Ивановской области Ирину Эрмиш

Суд заключил под стражу зампреда правительства Ивановской области Ирину Эрмиш

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда РФ
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда РФ - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Суд арестовал заместителя председателя правительства Ивановской области Ирину Ермиш по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом рассказали в персс-службе судов региона.
"Постановлением Октябрьского районного суда города Иваново 12 июля 2024 года избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток в отношении заместителя председателя правительства Ивановской области - руководителя комплекса социальной сферы Ивановской области, обвиняемой в превышении должностных полномочий – совершении преступления, предусмотренного пп. "г" ",е" ч. 3 ст. 286 УК РФ. Постановление в законную силу не вступило", — сказано в сообщении суда.
Следствие установило, что чиновники предоставили преимущественное право на заключение 22 государственных контрактов на сумму более 850 миллионов рублей коммерческой фирме, а деньги были обналичены и распределены среди участников преступной схемы.
В настоящее время рассматривается ходатайство об аресте также одного из заместителей председателя правительства Ивановской области Сергея Зобнина. Ирина Ермиш занимала должность заместителя председателя правительства области с 2014 года и возглавляла комплекс социальной сферы.
Сергей Зобнин является заместителем председателя региона с 2015 года и возглавляет комплекс инфраструктурного развития региона.
Ректор БФУ имени И. Канта Александр Федоров - ПРАЙМ, 1920, 10.07.2024
Суд арестовал ректора БФУ Федорова до 8 сентября
10 июля, 14:18
 
суд
 
 
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