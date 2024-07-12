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ЦБ с 15 июля изменит параметры валютных свопов - 12.07.2024, ПРАЙМ
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ЦБ с 15 июля изменит параметры валютных свопов
ЦБ с 15 июля изменит параметры валютных свопов - 12.07.2024, ПРАЙМ
ЦБ с 15 июля изменит параметры валютных свопов
Банк России с 15 июля изменит параметры валютных свопов для минимизации влияния его операций на рыночное ценообразование, говорится в сообщении регулятора. | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T19:31+0300
2024-07-12T19:31+0300
банк россии
россия
банк россии
валютный своп
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МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Банк России с 15 июля изменит параметры валютных свопов для минимизации влияния его операций на рыночное ценообразование, говорится в сообщении регулятора. "Это решение принято с учетом текущих ценовых тенденций в сегменте "валютный своп" и направлено на минимизацию влияния операций Банка России на рыночное ценообразование", — объяснили в ЦБ. Так, регулятор с 15 июля установил следующие процентные ставки по операциям "валютный своп" по продаже юаней за рубли с их последующей покупкой: по юаням для расчета своп-разницы — в размере ставки O/N SHIBOR (Overnight Shanghai Interbank Offered Rate), увеличенной на 5,5 процентного пункта; по рублям для расчета своп-разницы — в размере ключевой ставки ЦБ РФ, уменьшенной на 1 процентный пункт.
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россия, банк россии, валютный своп
Банк России, РОССИЯ, Банк России, валютный своп
19:31 12.07.2024
 
ЦБ с 15 июля изменит параметры валютных свопов

Банк России с 15 июля изменит параметры валютных свопов

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Банка России
Здание Банка России - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Банк России с 15 июля изменит параметры валютных свопов для минимизации влияния его операций на рыночное ценообразование, говорится в сообщении регулятора.
"Это решение принято с учетом текущих ценовых тенденций в сегменте "валютный своп" и направлено на минимизацию влияния операций Банка России на рыночное ценообразование", — объяснили в ЦБ.
Так, регулятор с 15 июля установил следующие процентные ставки по операциям "валютный своп" по продаже юаней за рубли с их последующей покупкой: по юаням для расчета своп-разницы — в размере ставки O/N SHIBOR (Overnight Shanghai Interbank Offered Rate), увеличенной на 5,5 процентного пункта; по рублям для расчета своп-разницы — в размере ключевой ставки ЦБ РФ, уменьшенной на 1 процентный пункт.
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Банк РоссииРОССИЯБанк Россиивалютный своп
 
 
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