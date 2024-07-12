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ЦБ с 15 июля изменит параметры валютных свопов

ЦБ с 15 июля изменит параметры валютных свопов - 12.07.2024, ПРАЙМ

ЦБ с 15 июля изменит параметры валютных свопов

Банк России с 15 июля изменит параметры валютных свопов для минимизации влияния его операций на рыночное ценообразование, говорится в сообщении регулятора. | 12.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-12T19:31+0300

2024-07-12T19:31+0300

2024-07-12T19:31+0300

банк россии

россия

банк россии

валютный своп

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МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Банк России с 15 июля изменит параметры валютных свопов для минимизации влияния его операций на рыночное ценообразование, говорится в сообщении регулятора. "Это решение принято с учетом текущих ценовых тенденций в сегменте "валютный своп" и направлено на минимизацию влияния операций Банка России на рыночное ценообразование", — объяснили в ЦБ. Так, регулятор с 15 июля установил следующие процентные ставки по операциям "валютный своп" по продаже юаней за рубли с их последующей покупкой: по юаням для расчета своп-разницы — в размере ставки O/N SHIBOR (Overnight Shanghai Interbank Offered Rate), увеличенной на 5,5 процентного пункта; по рублям для расчета своп-разницы — в размере ключевой ставки ЦБ РФ, уменьшенной на 1 процентный пункт.

https://1prime.ru/20240703/yuani-849679874.html

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россия, банк россии, валютный своп