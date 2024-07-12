https://1prime.ru/20240712/tatneft-850033690.html
В "Татнефти" подсчитали рост объема вторичных ресурсов компании в 2023 году
В "Татнефти" подсчитали рост объема вторичных ресурсов компании в 2023 году - 12.07.2024, ПРАЙМ
В "Татнефти" подсчитали рост объема вторичных ресурсов компании в 2023 году
Объем вторичных ресурсов у "Татнефти" в 2023 году вырос на 70%, до 522 тысяч тонн, что связано с расширением состава группы и внедрением технологий переработки... | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T08:05+0300
2024-07-12T08:05+0300
2024-07-12T08:05+0300
россия
татнефть
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Объем вторичных ресурсов у "Татнефти" в 2023 году вырос на 70%, до 522 тысяч тонн, что связано с расширением состава группы и внедрением технологий переработки вторичных ресурсов, рассказал РИА Новости заместитель гендиректора по промышленной безопасности, охране труда и экологии "Татнефти" Азат Хабибрахманов. "Термин "отходы" мы убрали из устной речи и деловой переписки внутри компании. Все образующиеся вторичные ресурсы рассматриваем в первую очередь как потенциальное сырье для производства продукции", – отметил он. "В 2023 году на предприятиях группы образовалось 522 тысячи тонн вторичных ресурсов. Это на 70% больше по сравнению с предшествующим годом. В состав группы "Татнефть": вошли новые предприятия шинного бизнеса "Айкон Тайерс" (бывшая финская Nokian Tyres в Ленобласти – ред.), BRZ (ООО "Birinchi Rezinotexnika Zavodi" в Узбекистане – ред.), также введены в эксплуатацию новые АЗС", – сказал Хабибрахманов. Он подчеркнул, что переработка вторичных ресурсов – это центральный элемент внедрения принципов циркулярной экономики в бизнес. Одним из основных направлений в природоохранной деятельности группы "Татнефть" является снижение техногенной нагрузки на окружающую среду. Компания внедрила наилучшие доступные технологии по использованию вторичных ресурсов для получения товарной продукции. Например, созданное в 2022 году Управление вторичных ресурсов имеет современное оборудование, изготовленное на Бугульминском механическом заводе. Среди основных направлений деятельности управления сбор, транспортировка и утилизация б/у шин и резинотехнических изделий. "Татнефть" – одна из крупнейших нефтяных компаний России с 80‑летним опытом работы. Головной офис находится в Альметьевске. Разведкой и добычей занимается в Татарстане, а также в Ненецком автономном округе, Ульяновской, Самарской, Оренбургской областях, Калмыкии. Бизнес-проекты компании ведутся на внутреннем и зарубежном рынках, включая Турцию, Беларусь, Узбекистан и Туркменистан.
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россия, татнефть
В "Татнефти" подсчитали рост объема вторичных ресурсов компании в 2023 году
"Татнеть": объем вторичных ресурсов компании в 2023 году вырос до 522 тысяч тонн
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Объем вторичных ресурсов у "Татнефти" в 2023 году вырос на 70%, до 522 тысяч тонн, что связано с расширением состава группы и внедрением технологий переработки вторичных ресурсов, рассказал РИА Новости заместитель гендиректора по промышленной безопасности, охране труда и экологии "Татнефти" Азат Хабибрахманов.
"Термин "отходы" мы убрали из устной речи и деловой переписки внутри компании. Все образующиеся вторичные ресурсы рассматриваем в первую очередь как потенциальное сырье для производства продукции", – отметил он.
"В 2023 году на предприятиях группы образовалось 522 тысячи тонн вторичных ресурсов. Это на 70% больше по сравнению с предшествующим годом. В состав группы "Татнефть": вошли новые предприятия шинного бизнеса "Айкон Тайерс" (бывшая финская Nokian Tyres в Ленобласти – ред.), BRZ (ООО "Birinchi Rezinotexnika Zavodi" в Узбекистане – ред.), также введены в эксплуатацию новые АЗС", – сказал Хабибрахманов.
Акционеры "Татнефти" утвердили финальные дивиденды по итогам 2023 года
Он подчеркнул, что переработка вторичных ресурсов – это центральный элемент внедрения принципов циркулярной экономики в бизнес.
Одним из основных направлений в природоохранной деятельности группы "Татнефть" является снижение техногенной нагрузки на окружающую среду. Компания внедрила наилучшие доступные технологии по использованию вторичных ресурсов для получения товарной продукции. Например, созданное в 2022 году Управление вторичных ресурсов имеет современное оборудование, изготовленное на Бугульминском механическом заводе. Среди основных направлений деятельности управления сбор, транспортировка и утилизация б/у шин и резинотехнических изделий.
"Татнефть" – одна из крупнейших нефтяных компаний России с 80‑летним опытом работы. Головной офис находится в Альметьевске. Разведкой и добычей занимается в Татарстане, а также в Ненецком автономном округе, Ульяновской, Самарской, Оренбургской областях, Калмыкии. Бизнес-проекты компании ведутся на внутреннем и зарубежном рынках, включая Турцию, Беларусь, Узбекистан и Туркменистан.