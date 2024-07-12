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Товарооборот Китая и России за I полугодие вырос на 1,8 процента

Товарооборот Китая и России за I полугодие вырос на 1,8 процента - 12.07.2024, ПРАЙМ

Товарооборот Китая и России за I полугодие вырос на 1,8 процента

Товарооборот Китая и России по итогам первого полугодия 2024 года вырос на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 116,87 миллиарда... | 12.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-12T06:32+0300

2024-07-12T06:32+0300

2024-07-12T06:32+0300

россия

китай

товарооборот

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ПЕКИН, 12 июл - ПРАЙМ. Товарооборот Китая и России по итогам первого полугодия 2024 года вырос на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 116,87 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные в пятницу данные главного таможенного управления КНР. Китай за отчетный период ввез в Россию товаров на 51,661 миллиарда долларов, снижение по сравнению с аналогичным периодом 2023 года составило 0,8%, поставки из РФ в КНР выросли на 3,9%, составив 65,213 миллиарда долларов. Отдельно в июне товарооборот двух стран составил 20,249 миллиарда долларов, Россия ввезла в Китай товаров на 10,366 миллиарда долларов, Китай в РФ - на 9,883 миллиарда долларов. Товарооборот КНР и России за 2023 год вырос на 26,3%, составив рекордные 240,11 миллиарда долларов. Лидеры России и Китая ранее поставили задачу удвоить товарооборот, довести его со 100 миллиардов долларов в год в 2018 году до 200 миллиардов к 2024 году, этот показатель был достигнут в ноябре 2023 года.

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россия, китай, товарооборот