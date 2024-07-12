НРА оценило текущее состояние рынка ЦФА в России
НРА оценило текущее состояние рынка ЦФА в России, риски и перспективы
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МОСКВА, 12 июл – ПРАЙМ. Число цифровых финансовых активов (ЦФА) в России растет: за первый квартал 2024 года было размещено 88 выпусков, или 28% от находившихся в обращении инструментов. К середине мая в обращении находилось 313 выпусков ЦФА от 77 эмитентов, подсчитали в Национальном рейтинговом агентстве (НРА).
Интерес к ЦФА объясняется сохранением инвестиционной привлекательности компаний в условиях санкционного давления, а также ростом стоимости заимствований из-за резкого повышения ключевой ставки Банком России. На фоне санкций и ограничения доступа к внешнему финансированию российские компании берут кредиты у небольшого числа отечественных банков, и им нужны альтернативные варианты, чтобы диверсифицировать риски. По данным Банка России, начиная с 2022 года показатель "задолженность к капиталу банковского сектора" 5 крупнейших компаний активно рос и к апрелю 2024 года достиг 56%.
ЦФА могли бы стать такой альтернативой. В 2023 году на платформах ОИС общий объем сделок ЦФА составил 64 миллиарда рублей, а за первый квартал 2024 года – 24,7 миллиарда рублей, подсчитали в Центробанке.
По оценкам НРА, в случае успешной реализации законодательных инициатив и устранения проблемы изолированности платформ друг от друга в среднесрочной перспективе трех лет (до конца 2026 года) объёмы рынка ЦФА могут достичь 500 миллиардов рублей, а ожидаемый рост числа сделок за первое полугодие 2024 года составит не менее 50%.
К концу 2024 года в обращении может быть более 1000 ЦФА при условии стабильности макроэкономической среды, а также урегулирования следующих вопросов:
- Привлечения новых игроков: крупных эмитентов (лизинговые, строительные компании, банки, организаторы проектного финансирования), потенциальных операторов информационных систем, долгосрочных инвесторов в лице институциональных инвесторов.
- Разработки удобной структуры финансирования организаций малого и среднего размера (субъектов МСП) с высоким потенциалом масштабирования. Такой инструмент мог бы стать интересным для компаний, которые пока привлекают фондирование в банках, на облигационном рынке (преимущественно на рынке ВДО), но желают диверсифицировать источники фондирования для снижения расходов на возмещение услуг посредников.
- Развития практик получения кредитных рейтингов эмитентов и выпусков ЦФА: более низкий уровень информационной прозрачности (в сравнении с финансовым рынком) из-за регуляторных послаблений к раскрытию информации также является сдерживающим фактором для привлечения инвесторов и развития рынка. Как следствие, это приводит к недостаточному уровню доверия инвесторов к цифровым технологиям.
- Создание "единого окна" для преодоления проблемы изолированности платформ: по мнению Агентства, главным фактором, сдерживающим развитие рынка, является отсутствие вторичного рынка обращения таких ценных бумаг, что вызвано изолированностью платформ друг от друга. В настоящее время функционируют 11 операторов информационных систем, которые не поддерживают кросс-продажи ЦФА между собой. Банк России уже сообщил, что в среднесрочной перспективе проработка этого вопроса будет в фокусе внимания регулятора.