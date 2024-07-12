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НРА оценило текущее состояние рынка ЦФА в России

НРА оценило текущее состояние рынка ЦФА в России - 12.07.2024, ПРАЙМ

НРА оценило текущее состояние рынка ЦФА в России

Число цифровых финансовых активов (ЦФА) в России растет: за первый квартал 2024 года было размещено 88 выпусков, или 28% от находившихся в обращении... | 12.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-12T13:44+0300

2024-07-12T13:44+0300

2024-07-12T13:44+0300

цфа

рынок цфа

выпуск цфа

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МОСКВА, 12 июл – ПРАЙМ. Число цифровых финансовых активов (ЦФА) в России растет: за первый квартал 2024 года было размещено 88 выпусков, или 28% от находившихся в обращении инструментов. К середине мая в обращении находилось 313 выпусков ЦФА от 77 эмитентов, подсчитали в Национальном рейтинговом агентстве (НРА).Интерес к ЦФА объясняется сохранением инвестиционной привлекательности компаний в условиях санкционного давления, а также ростом стоимости заимствований из-за резкого повышения ключевой ставки Банком России. На фоне санкций и ограничения доступа к внешнему финансированию российские компании берут кредиты у небольшого числа отечественных банков, и им нужны альтернативные варианты, чтобы диверсифицировать риски. По данным Банка России, начиная с 2022 года показатель "задолженность к капиталу банковского сектора" 5 крупнейших компаний активно рос и к апрелю 2024 года достиг 56%.ЦФА могли бы стать такой альтернативой. В 2023 году на платформах ОИС общий объем сделок ЦФА составил 64 миллиарда рублей, а за первый квартал 2024 года – 24,7 миллиарда рублей, подсчитали в Центробанке.По оценкам НРА, в случае успешной реализации законодательных инициатив и устранения проблемы изолированности платформ друг от друга в среднесрочной перспективе трех лет (до конца 2026 года) объёмы рынка ЦФА могут достичь 500 миллиардов рублей, а ожидаемый рост числа сделок за первое полугодие 2024 года составит не менее 50%.К концу 2024 года в обращении может быть более 1000 ЦФА при условии стабильности макроэкономической среды, а также урегулирования следующих вопросов:

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