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Цены на медь могут снизиться по итогам недели из-за слабого спроса в Китае

Цены на медь могут снизиться по итогам недели из-за слабого спроса в Китае - 12.07.2024, ПРАЙМ

Цены на медь могут снизиться по итогам недели из-за слабого спроса в Китае

Цены на медь снижаются в пятницу и могут опуститься по итогам недели, поскольку слабый спрос со стороны основного потребителя - Китая - нивелировал надежды на... | 12.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-12T11:49+0300

2024-07-12T11:49+0300

2024-07-12T11:49+0300

рынки

цветные металлы

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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Цены на медь снижаются в пятницу и могут опуститься по итогам недели, поскольку слабый спрос со стороны основного потребителя - Китая - нивелировал надежды на понижение процентных ставок в США.Трехмесячные фьючерсы на медь на LME по состоянию на 04.54 по Гринвичу опустились на 0,3%, до 9759,50 доллара за тонну. С начала недели фьючерсы снизились на 1,9%.Наиболее активно торгуемые августовские контракты на медь на SHFE упали на 1,3%, до 78 960 юаней (10 870,19 доллара) за тонну.Данные по внешней торговле Китая в пятницу показали, что импорт неожиданно сократился на 2,3%, а экспорт вырос на 8,6%, превысив ожидания.Согласно данным, импорт необработанной меди и изделий из нее за июнь упал до 14-месячного минимума, так как низкий спрос, значительные запасы и высокие цены ограничили покупательский интерес.На этой неделе запасы меди на складах LME выросли до 206 775 тонн, что является самым высоким показателем с октября 2021 года.Однако более низкая, чем ожидалось, инфляция в США в четверг укрепила надежды на то, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки в сентябре.Индекс доллара откатился на этой неделе, что оказало некоторую поддержку котировкам металлов.Инвесторы ждут ключевого заседания Коммунистической партии Китая, которое состоится на следующей неделе. Рынок рассчитывает на принятие новых мер по стимулированию экономики страны.Алюминий на LME подешевел на 0,3%, до 2469 долларов за тонну, никель - на 0,1%, до 16 790 долларов, цинк - на 0,7%, до 2938 долларов, олово - на 2,5%, до 33 810 долларов, а свинец - на 0,5%, до 2186,50 доллара.Алюминий на SHFE потерял в цене 1,2%, до 19 955 юаней за тонну, свинец подорожал на 0,4%, до 19 545 юаней, никель снизился на 0,8%, до 133 060 юаней. Цинк подешевел на 1%, до 24 170 юаней, а олово – на 2,6%, до 274 700 юаней.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, цветные металлы