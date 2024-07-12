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Цены на медь выросли на фоне ослабления доллара

Цены на медь выросли на фоне ослабления доллара - 12.07.2024, ПРАЙМ

Цены на медь выросли на фоне ослабления доллара

Цены на медь в пятницу выросли, получив поддержку от ослабления доллара и надежд на то, что рост запасов на биржах может подойти к концу. Правда, из-за... | 12.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-12T19:31+0300

2024-07-12T19:31+0300

2024-07-12T19:31+0300

рынки

цветные металлы

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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Цены на медь в пятницу выросли, получив поддержку от ослабления доллара и надежд на то, что рост запасов на биржах может подойти к концу. Правда, из-за ухудшения прогнозов спроса в Китае, лидере по потреблению металлов, медь все еще может завершить неделю в минусе.Трехмесячные фьючерсы на медь на LME по состоянию на 13.38 по Гринвичу подорожали на 0,5%, до 9837,50 доллара за тонну. С начала недели фьючерсы снизились на 1%.Сентябрьские фьючерсы на Comex подорожали на 1,4% до 4571 доллара за фунт.Американский доллар снизился, и металлы стали привлекательнее для держателей других валют. Как стало известно, цены производителей в июне умеренно выросли, подкрепив прогнозы снижения ставок в сентябре.Запасы меди на складах, зарегистрированных на LME, все еще находятся у максимумов более чем за два с половиной года после роста почти в два раза с середины мая на фоне притока металла на азиатские склады.Однако, судя по ежедневным данным LME, запасы, готовые к отправке, сократились до 190 500 тонн после того, как для доставки были отложены 5900 тонн. Это может свидетельствовать о том, что массовый приток подходит к концу.Тем временем данные из Китая усугубили опасения насчет слабости спроса в стране на фоне высоких цен на медь. Этот металл, применяемый в энергетике и строительстве, подешевел на 11% с уровня 11 104,50 доллара – рекордного максимума от 20 мая, – но все еще торгуется на 15% выше, чем в начале года.Алюминий на LME вырос в цене на 0,1% до 2478,50 доллара за тонну, цинк подешевел на 1,4% до 2918,50 доллара, свинец снизился на 0,6% до 2185,50 доллара, олово снизилось на 2,8% до 33 690 долларов, а никель подорожал на 0,9% до 16 945 долларов.

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рынки, цветные металлы