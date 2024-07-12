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США разместят оружие в Германии. Жесткий ответ Кремля восхитил турок - 12.07.2024, ПРАЙМ
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США разместят оружие в Германии. Жесткий ответ Кремля восхитил турок
США разместят оружие в Германии. Жесткий ответ Кремля восхитил турок - 12.07.2024, ПРАЙМ
США разместят оружие в Германии. Жесткий ответ Кремля восхитил турок
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя объявление Пентагона о планах разместить ракеты в Германии, расценил их как начало холодной войны... | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T15:49+0300
2024-07-12T15:49+0300
турция
россия
сша
германия
ракеты
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя объявление Пентагона о планах разместить ракеты в Германии, расценил их как начало холодной войны. Читатели турецкого портала Haber7 поддержали его слова."Когда Россия запустит ядерные ракеты по европейским странам, поддерживающим государство – сателлит США, Украину, Россия определенно не будет виновата в этом", - сказал Айдын Четин.Другие читатели назвали европейские государства, в частности, Британию и Германию, инструментами США. При этом, одни комментаторы выразили надежду, что Европа сможет стать независимой. Другие же призвали Россию погрозить им "парочкой бомб", или вовсе ударить."Америка и Европа погибнут из-за одного маразматика", - заключил ff ff.Полный текст читайте на ИноСМИ
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турция, россия, сша, германия, ракеты
ТУРЦИЯ, РОССИЯ, США, ГЕРМАНИЯ, ракеты
15:49 12.07.2024
 
США разместят оружие в Германии. Жесткий ответ Кремля восхитил турок

Читатели Haber7 восхитились ответом Кремля на размещение США ракет в Германии

© flickr.com / KLMircea" Турецкий флаг на фоне моста через Босфор в Стамбуле
 Турецкий флаг на фоне моста через Босфор в Стамбуле - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2024
© flickr.com / KLMircea
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя объявление Пентагона о планах разместить ракеты в Германии, расценил их как начало холодной войны. Читатели турецкого портала Haber7 поддержали его слова.
"Когда Россия запустит ядерные ракеты по европейским странам, поддерживающим государство – сателлит США, Украину, Россия определенно не будет виновата в этом", - сказал Айдын Четин.
Другие читатели назвали европейские государства, в частности, Британию и Германию, инструментами США. При этом, одни комментаторы выразили надежду, что Европа сможет стать независимой. Другие же призвали Россию погрозить им "парочкой бомб", или вовсе ударить.
"Америка и Европа погибнут из-за одного маразматика", - заключил ff ff.
Полный текст читайте на ИноСМИ
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2024
Эрдоган заявил о планах Турции вступить в ШОС
14:21
 
ТУРЦИЯРОССИЯСШАГЕРМАНИЯракеты
 
 
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