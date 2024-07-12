https://1prime.ru/20240712/turtsiya-850058803.html

США разместят оружие в Германии. Жесткий ответ Кремля восхитил турок

США разместят оружие в Германии. Жесткий ответ Кремля восхитил турок - 12.07.2024, ПРАЙМ

США разместят оружие в Германии. Жесткий ответ Кремля восхитил турок

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя объявление Пентагона о планах разместить ракеты в Германии, расценил их как начало холодной войны... | 12.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-12T15:49+0300

2024-07-12T15:49+0300

2024-07-12T15:49+0300

турция

россия

сша

германия

ракеты

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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя объявление Пентагона о планах разместить ракеты в Германии, расценил их как начало холодной войны. Читатели турецкого портала Haber7 поддержали его слова."Когда Россия запустит ядерные ракеты по европейским странам, поддерживающим государство – сателлит США, Украину, Россия определенно не будет виновата в этом", - сказал Айдын Четин.Другие читатели назвали европейские государства, в частности, Британию и Германию, инструментами США. При этом, одни комментаторы выразили надежду, что Европа сможет стать независимой. Другие же призвали Россию погрозить им "парочкой бомб", или вовсе ударить."Америка и Европа погибнут из-за одного маразматика", - заключил ff ff.Полный текст читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240712/shos-850055250.html

турция

сша

германия

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турция, россия, сша, германия, ракеты