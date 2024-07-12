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СМИ усомнились в желании НАТО активизировать усилия по принятию Украины - 12.07.2024, ПРАЙМ
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СМИ усомнились в желании НАТО активизировать усилия по принятию Украины
СМИ усомнились в желании НАТО активизировать усилия по принятию Украины - 12.07.2024, ПРАЙМ
СМИ усомнились в желании НАТО активизировать усилия по принятию Украины
Страны НАТО на саммите в Вашингтоне не проявили готовности активизировать усилия по принятию Украины в альянс в ближайшем будущем, пишет Politico. | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T10:08+0300
2024-07-12T10:46+0300
политика
нато
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Страны НАТО на саммите в Вашингтоне не проявили готовности активизировать усилия по принятию Украины в альянс в ближайшем будущем, пишет Politico."Дипломаты на саммите выразили удовлетворение формулировками, которые позволяют НАТО немного приблизить Украину (к альянсу - ред.), но не было особого желания активизировать путь к полноправному членству в ближайшее время", — сказано в материале.По итогам саммита была разработана совместная декларация, в которой говорится о будущем Украины в НАТО и ее более интегрированном политическом статусе, однако не указано конкретное время вступления в альянс.Глава чешского дипломатического ведомства Ян Липавский, в свою очередь, призвал Украину реалистично оценивать ситуацию и не ожидать мгновенного вступления в альянс. Министр иностранных дел Финляндии также отметил, что вступление Киева в НАТО не произойдет моментально.Ранее в Совете НАТО-Украина рассказали, что альянс уже начал совместную с Киевом деятельность по поддержке самообороны государства в рамках первой дорожной карты инновационного сотрудничества.
https://1prime.ru/20240712/ukraina-850031677.html
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нато, украина
Политика, НАТО, УКРАИНА
10:08 12.07.2024 (обновлено: 10:46 12.07.2024)
 
СМИ усомнились в желании НАТО активизировать усилия по принятию Украины

Politico: НАТО не показала особого желания приложить усилия для принятия Украины

© Фото : NATOВладимир Зеленский в штаб-квартире НАТО
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Страны НАТО на саммите в Вашингтоне не проявили готовности активизировать усилия по принятию Украины в альянс в ближайшем будущем, пишет Politico.
"Дипломаты на саммите выразили удовлетворение формулировками, которые позволяют НАТО немного приблизить Украину (к альянсу - ред.), но не было особого желания активизировать путь к полноправному членству в ближайшее время", — сказано в материале.
По итогам саммита была разработана совместная декларация, в которой говорится о будущем Украины в НАТО и ее более интегрированном политическом статусе, однако не указано конкретное время вступления в альянс.
Глава чешского дипломатического ведомства Ян Липавский, в свою очередь, призвал Украину реалистично оценивать ситуацию и не ожидать мгновенного вступления в альянс. Министр иностранных дел Финляндии также отметил, что вступление Киева в НАТО не произойдет моментально.
Ранее в Совете НАТО-Украина рассказали, что альянс уже начал совместную с Киевом деятельность по поддержке самообороны государства в рамках первой дорожной карты инновационного сотрудничества.
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2024
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05:40
 
ПолитикаНАТОУКРАИНА
 
 
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