https://1prime.ru/20240712/ukrain-850036930.html

СМИ усомнились в желании НАТО активизировать усилия по принятию Украины

СМИ усомнились в желании НАТО активизировать усилия по принятию Украины - 12.07.2024, ПРАЙМ

СМИ усомнились в желании НАТО активизировать усилия по принятию Украины

Страны НАТО на саммите в Вашингтоне не проявили готовности активизировать усилия по принятию Украины в альянс в ближайшем будущем, пишет Politico. | 12.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-12T10:08+0300

2024-07-12T10:08+0300

2024-07-12T10:46+0300

политика

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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Страны НАТО на саммите в Вашингтоне не проявили готовности активизировать усилия по принятию Украины в альянс в ближайшем будущем, пишет Politico."Дипломаты на саммите выразили удовлетворение формулировками, которые позволяют НАТО немного приблизить Украину (к альянсу - ред.), но не было особого желания активизировать путь к полноправному членству в ближайшее время", — сказано в материале.По итогам саммита была разработана совместная декларация, в которой говорится о будущем Украины в НАТО и ее более интегрированном политическом статусе, однако не указано конкретное время вступления в альянс.Глава чешского дипломатического ведомства Ян Липавский, в свою очередь, призвал Украину реалистично оценивать ситуацию и не ожидать мгновенного вступления в альянс. Министр иностранных дел Финляндии также отметил, что вступление Киева в НАТО не произойдет моментально.Ранее в Совете НАТО-Украина рассказали, что альянс уже начал совместную с Киевом деятельность по поддержке самообороны государства в рамках первой дорожной карты инновационного сотрудничества.

https://1prime.ru/20240712/ukraina-850031677.html

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нато, украина