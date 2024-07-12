https://1prime.ru/20240712/ukrain-850036930.html
СМИ усомнились в желании НАТО активизировать усилия по принятию Украины
СМИ усомнились в желании НАТО активизировать усилия по принятию Украины - 12.07.2024, ПРАЙМ
СМИ усомнились в желании НАТО активизировать усилия по принятию Украины
Страны НАТО на саммите в Вашингтоне не проявили готовности активизировать усилия по принятию Украины в альянс в ближайшем будущем, пишет Politico. | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T10:08+0300
2024-07-12T10:08+0300
2024-07-12T10:46+0300
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Страны НАТО на саммите в Вашингтоне не проявили готовности активизировать усилия по принятию Украины в альянс в ближайшем будущем, пишет Politico."Дипломаты на саммите выразили удовлетворение формулировками, которые позволяют НАТО немного приблизить Украину (к альянсу - ред.), но не было особого желания активизировать путь к полноправному членству в ближайшее время", — сказано в материале.По итогам саммита была разработана совместная декларация, в которой говорится о будущем Украины в НАТО и ее более интегрированном политическом статусе, однако не указано конкретное время вступления в альянс.Глава чешского дипломатического ведомства Ян Липавский, в свою очередь, призвал Украину реалистично оценивать ситуацию и не ожидать мгновенного вступления в альянс. Министр иностранных дел Финляндии также отметил, что вступление Киева в НАТО не произойдет моментально.Ранее в Совете НАТО-Украина рассказали, что альянс уже начал совместную с Киевом деятельность по поддержке самообороны государства в рамках первой дорожной карты инновационного сотрудничества.
https://1prime.ru/20240712/ukraina-850031677.html
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нато, украина
СМИ усомнились в желании НАТО активизировать усилия по принятию Украины
Politico: НАТО не показала особого желания приложить усилия для принятия Украины
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Страны НАТО на саммите в Вашингтоне не проявили готовности активизировать усилия по принятию Украины в альянс в ближайшем будущем, пишет Politico.
"Дипломаты на саммите выразили удовлетворение формулировками, которые позволяют НАТО немного приблизить Украину (к альянсу - ред.), но не было особого желания активизировать путь к полноправному членству в ближайшее время", — сказано в материале.
По итогам саммита была разработана совместная декларация, в которой говорится о будущем Украины в НАТО и ее более интегрированном политическом статусе, однако не указано конкретное время вступления в альянс.
Глава чешского дипломатического ведомства Ян Липавский, в свою очередь, призвал Украину реалистично оценивать ситуацию и не ожидать мгновенного вступления в альянс. Министр иностранных дел Финляндии также отметил, что вступление Киева в НАТО не произойдет моментально.
Ранее в Совете НАТО-Украина рассказали, что альянс уже начал совместную с Киевом деятельность по поддержке самообороны государства в рамках первой дорожной карты инновационного сотрудничества.
Совет НАТО-Украина подтвердил условия приглашения Киева в альянс