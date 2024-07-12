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Совет НАТО-Украина подтвердил условия приглашения Киева в альянс - 12.07.2024, ПРАЙМ
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Совет НАТО-Украина подтвердил условия приглашения Киева в альянс
Совет НАТО-Украина подтвердил условия приглашения Киева в альянс - 12.07.2024, ПРАЙМ
Совет НАТО-Украина подтвердил условия приглашения Киева в альянс
Североатлантический альянс направит Украине приглашение в объединение, когда союзники достигнут согласия, а Киев со своей стороны выполнит все необходимые... | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T05:40+0300
2024-07-12T05:40+0300
украина
нато
йенс столтенберг
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Североатлантический альянс направит Украине приглашение в объединение, когда союзники достигнут согласия, а Киев со своей стороны выполнит все необходимые условия. Это следует из совместного заявления по итогам Совета НАТО-Украина на высшем уровне в Вашингтоне."Союзники подтверждают, что они будут в состоянии направить Украине приглашение присоединиться к альянсу, когда союзники договорятся, а условия будут выполнены", - говорится в документе.Кроме того, отмечается, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уже принял решение назначить высокого представителя альянса в украинской столице для координации с властями. По его словам, таким образом альянс усиливает представительство в Киеве.
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украина, нато, йенс столтенберг
УКРАИНА, НАТО, Йенс Столтенберг
05:40 12.07.2024
 
Совет НАТО-Украина подтвердил условия приглашения Киева в альянс

В НАТО подтвердили, что направят приглашение Киеву, когда союзники договорятся

© Фото : NATOВладимир Зеленский в штаб-квартире НАТО
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Североатлантический альянс направит Украине приглашение в объединение, когда союзники достигнут согласия, а Киев со своей стороны выполнит все необходимые условия. Это следует из совместного заявления по итогам Совета НАТО-Украина на высшем уровне в Вашингтоне.
"Союзники подтверждают, что они будут в состоянии направить Украине приглашение присоединиться к альянсу, когда союзники договорятся, а условия будут выполнены", - говорится в документе.
Кроме того, отмечается, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уже принял решение назначить высокого представителя альянса в украинской столице для координации с властями. По его словам, таким образом альянс усиливает представительство в Киеве.
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