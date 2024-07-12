https://1prime.ru/20240712/ukraina-850033327.html

НАТО "направила Москве сигнал" по поддержке Киева, заявил Столтенберг

НАТО "направила Москве сигнал" по поддержке Киева, заявил Столтенберг - 12.07.2024, ПРАЙМ

НАТО "направила Москве сигнал" по поддержке Киева, заявил Столтенберг

Представители стран-членов Североатлантического альянса посредством саммита в Вашингтоне "направили Москве сигнал" о своем единстве в поддержке Украины. Об этом | 12.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-12T07:36+0300

2024-07-12T07:36+0300

2024-07-12T07:36+0300

нато

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БРЮССЕЛЬ, 12 июл – ПРАЙМ. Представители стран-членов Североатлантического альянса посредством саммита в Вашингтоне "направили Москве сигнал" о своем единстве в поддержке Украины. Об этом рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг."Сегодня мы послали сигнал Москве о нашем единстве, о том, что насилие и запугивание не принесут результатов, и что Украина может рассчитывать на НАТО сейчас и в долгосрочной перспективе", - заявил генсек. Саммит альянса проходил 9-11 июля в Вашингтоне. На конференции было анонсировано создание специальной миссии по содействию безопасности Украины (NSATU). Как в свою очередь заявил американский президент Джо Байден, конференция имела "ошеломительный успех".

https://1prime.ru/20240711/nato-850028719.html

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нато, украина, йенс столтенберг