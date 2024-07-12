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СМИ: членство Украины в НАТО вбивает кол в мирное урегулирование - 12.07.2024, ПРАЙМ
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СМИ: членство Украины в НАТО вбивает кол в мирное урегулирование
СМИ: членство Украины в НАТО вбивает кол в мирное урегулирование - 12.07.2024, ПРАЙМ
СМИ: членство Украины в НАТО вбивает кол в мирное урегулирование
Обещание "необратимого" членства Украины в НАТО является препятствием для возможного мирного урегулирования конфликта, говорится в материале издания The... | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T09:54+0300
2024-07-12T09:54+0300
политика
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Обещание "необратимого" членства Украины в НАТО является препятствием для возможного мирного урегулирования конфликта, говорится в материале издания The American Conservative."Обещание "необратимого" членства Украины в НАТО вбивает кол в самое сердце любого мирного урегулирования, приемлемого для Москвы", — сказано в материале издания.Отмечается, что признание того факта, что план НАТО по расширению за счет Украины стал основой текущего кризиса, приведет к миру и стабильности в Восточной Европе.Ко всему прочему, главной причиной существования альянса, согласно статье, является обеспечение собственного выживания, а украинский конфликт служит новым оправданием его необходимости.Ранее на саммите НАТО в Вашингтоне было принято решение, что участники альянса поддерживают интеграцию Украины в объединение и обязуются ежегодно оценивать ход реформ в стране.
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нато, украина
Политика, НАТО, УКРАИНА
09:54 12.07.2024
 
СМИ: членство Украины в НАТО вбивает кол в мирное урегулирование

The American Conservative: членство Киева вбивает кол в урегулирование конфликта

© Фото : Unsplash/Maksym DiachenkoУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2024
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Обещание "необратимого" членства Украины в НАТО является препятствием для возможного мирного урегулирования конфликта, говорится в материале издания The American Conservative.
"Обещание "необратимого" членства Украины в НАТО вбивает кол в самое сердце любого мирного урегулирования, приемлемого для Москвы", — сказано в материале издания.
Отмечается, что признание того факта, что план НАТО по расширению за счет Украины стал основой текущего кризиса, приведет к миру и стабильности в Восточной Европе.
Ко всему прочему, главной причиной существования альянса, согласно статье, является обеспечение собственного выживания, а украинский конфликт служит новым оправданием его необходимости.
Ранее на саммите НАТО в Вашингтоне было принято решение, что участники альянса поддерживают интеграцию Украины в объединение и обязуются ежегодно оценивать ход реформ в стране.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2024
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