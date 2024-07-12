https://1prime.ru/20240712/ukraina-850036339.html
СМИ: членство Украины в НАТО вбивает кол в мирное урегулирование
СМИ: членство Украины в НАТО вбивает кол в мирное урегулирование - 12.07.2024, ПРАЙМ
СМИ: членство Украины в НАТО вбивает кол в мирное урегулирование
Обещание "необратимого" членства Украины в НАТО является препятствием для возможного мирного урегулирования конфликта, говорится в материале издания The... | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T09:54+0300
2024-07-12T09:54+0300
2024-07-12T09:54+0300
политика
нато
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_0:111:2400:1461_1920x0_80_0_0_c60b722e507788417174b6ad5a2f3e33.jpg
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Обещание "необратимого" членства Украины в НАТО является препятствием для возможного мирного урегулирования конфликта, говорится в материале издания The American Conservative."Обещание "необратимого" членства Украины в НАТО вбивает кол в самое сердце любого мирного урегулирования, приемлемого для Москвы", — сказано в материале издания.Отмечается, что признание того факта, что план НАТО по расширению за счет Украины стал основой текущего кризиса, приведет к миру и стабильности в Восточной Европе.Ко всему прочему, главной причиной существования альянса, согласно статье, является обеспечение собственного выживания, а украинский конфликт служит новым оправданием его необходимости.Ранее на саммите НАТО в Вашингтоне было принято решение, что участники альянса поддерживают интеграцию Украины в объединение и обязуются ежегодно оценивать ход реформ в стране.
https://1prime.ru/20240712/nato-850031789.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_152:0:2248:1572_1920x0_80_0_0_4279494b4c3f62227a3c1e0571af02ec.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, украина
СМИ: членство Украины в НАТО вбивает кол в мирное урегулирование
The American Conservative: членство Киева вбивает кол в урегулирование конфликта
МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ.
Обещание "необратимого" членства Украины в НАТО является препятствием для возможного мирного урегулирования конфликта, говорится
в материале издания The American Conservative.
"Обещание "необратимого" членства Украины в НАТО вбивает кол в самое сердце любого мирного урегулирования, приемлемого для Москвы", — сказано в материале издания.
Отмечается, что признание того факта, что план НАТО по расширению за счет Украины стал основой текущего кризиса, приведет к миру и стабильности в Восточной Европе.
Ко всему прочему, главной причиной существования альянса, согласно статье, является обеспечение собственного выживания, а украинский конфликт служит новым оправданием его необходимости.
Ранее на саммите НАТО в Вашингтоне было принято решение, что участники альянса поддерживают интеграцию Украины в объединение и обязуются ежегодно оценивать ход реформ в стране.
Страны НАТО договорились о помощи Украине в 2025 году