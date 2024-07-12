https://1prime.ru/20240712/ukraina-850036339.html

СМИ: членство Украины в НАТО вбивает кол в мирное урегулирование

СМИ: членство Украины в НАТО вбивает кол в мирное урегулирование - 12.07.2024, ПРАЙМ

СМИ: членство Украины в НАТО вбивает кол в мирное урегулирование

Обещание "необратимого" членства Украины в НАТО является препятствием для возможного мирного урегулирования конфликта, говорится в материале издания The... | 12.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-12T09:54+0300

2024-07-12T09:54+0300

2024-07-12T09:54+0300

политика

нато

украина

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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Обещание "необратимого" членства Украины в НАТО является препятствием для возможного мирного урегулирования конфликта, говорится в материале издания The American Conservative."Обещание "необратимого" членства Украины в НАТО вбивает кол в самое сердце любого мирного урегулирования, приемлемого для Москвы", — сказано в материале издания.Отмечается, что признание того факта, что план НАТО по расширению за счет Украины стал основой текущего кризиса, приведет к миру и стабильности в Восточной Европе.Ко всему прочему, главной причиной существования альянса, согласно статье, является обеспечение собственного выживания, а украинский конфликт служит новым оправданием его необходимости.Ранее на саммите НАТО в Вашингтоне было принято решение, что участники альянса поддерживают интеграцию Украины в объединение и обязуются ежегодно оценивать ход реформ в стране.

https://1prime.ru/20240712/nato-850031789.html

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нато, украина