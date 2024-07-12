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На Украине подсчитали поступившую в бюджет с начала года внешнюю помощь

На Украине подсчитали поступившую в бюджет с начала года внешнюю помощь - 12.07.2024, ПРАЙМ

На Украине подсчитали поступившую в бюджет с начала года внешнюю помощь

Госбюджет Украины получил 16 миллиардов долларов внешней помощи с начала года, сообщили в министерстве финансов страны. | 12.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-12T12:08+0300

2024-07-12T12:08+0300

2024-07-12T12:14+0300

украина

бюджет

военная помощь украине

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МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Госбюджет Украины получил 16 миллиардов долларов внешней помощи с начала года, сообщили в министерстве финансов страны. Ведомство 1 июля сообщало, что в бюджет Украины с начала года поступило почти 14 миллиардов долларов внешней помощи. "В текущем году в госбюджет уже поступило 16 миллиардов долларов США внешнего финансирования, до конца года ожидается еще 22 миллиарда долларов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минфина Украины. В марте председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа сообщала, что Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет расти из-за ожидаемой волны мобилизации, так как миллиарды потребуются на зарплату, обучение и оснащение призывников. В конце ноября 2023 года Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.

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украина, бюджет, военная помощь украине