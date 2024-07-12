Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Украине подсчитали поступившую в бюджет с начала года внешнюю помощь - 12.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240712/ukraina-850046668.html
На Украине подсчитали поступившую в бюджет с начала года внешнюю помощь
На Украине подсчитали поступившую в бюджет с начала года внешнюю помощь - 12.07.2024, ПРАЙМ
На Украине подсчитали поступившую в бюджет с начала года внешнюю помощь
Госбюджет Украины получил 16 миллиардов долларов внешней помощи с начала года, сообщили в министерстве финансов страны. | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T12:08+0300
2024-07-12T12:14+0300
украина
бюджет
военная помощь украине
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg
МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Госбюджет Украины получил 16 миллиардов долларов внешней помощи с начала года, сообщили в министерстве финансов страны. Ведомство 1 июля сообщало, что в бюджет Украины с начала года поступило почти 14 миллиардов долларов внешней помощи. "В текущем году в госбюджет уже поступило 16 миллиардов долларов США внешнего финансирования, до конца года ожидается еще 22 миллиарда долларов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минфина Украины. В марте председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа сообщала, что Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет расти из-за ожидаемой волны мобилизации, так как миллиарды потребуются на зарплату, обучение и оснащение призывников. В конце ноября 2023 года Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
https://1prime.ru/20240712/voennaya-pomosch-ukraine-850032675.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_6fde5b7f862acc894332cb2b2dd78b00.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, бюджет, военная помощь украине
УКРАИНА, бюджет, военная помощь Украине
12:08 12.07.2024 (обновлено: 12:14 12.07.2024)
 
На Украине подсчитали поступившую в бюджет с начала года внешнюю помощь

Минфин Украины: Киев получил 16 миллиардов долларов внешней помощи с начала года

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Госбюджет Украины получил 16 миллиардов долларов внешней помощи с начала года, сообщили в министерстве финансов страны.
Ведомство 1 июля сообщало, что в бюджет Украины с начала года поступило почти 14 миллиардов долларов внешней помощи.
"В текущем году в госбюджет уже поступило 16 миллиардов долларов США внешнего финансирования, до конца года ожидается еще 22 миллиарда долларов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минфина Украины.
В марте председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа сообщала, что Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет расти из-за ожидаемой волны мобилизации, так как миллиарды потребуются на зарплату, обучение и оснащение призывников.
В конце ноября 2023 года Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
Флаг Австралии - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2024
Обувь и пушки: Киеву обещали крупнейший пакет помощи
06:44
 
УКРАИНАбюджетвоенная помощь Украине
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала