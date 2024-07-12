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Москве неизвестно о мирном плане Трампа по Украине, заявил Рябков - 12.07.2024, ПРАЙМ
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Москве неизвестно о мирном плане Трампа по Украине, заявил Рябков
Москве неизвестно о мирном плане Трампа по Украине, заявил Рябков - 12.07.2024, ПРАЙМ
Москве неизвестно о мирном плане Трампа по Украине, заявил Рябков
Москве ничего не известно о мирном плане экс-президента США Дональда Трампа по Украине, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T15:01+0300
2024-07-12T15:01+0300
политика
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сергей рябков
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МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Москве ничего не известно о мирном плане экс-президента США Дональда Трампа по Украине, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. Он заявил, что Москве неизвестно о мирном плане Дональда Трампа по Украине, добавив, что РФ фиксирует сигналы, поступающие от бывшего президента США, а также отслеживают контакты, которые зарубежные лидеры осуществляют с Вашингтоном. В четверг в рамках мирной инициативы по Украине премьер Венгрии Виктор Орбан провел пятую встречу с Трампом, который пообещал, что в случае своего переизбрания не будет финансировать конфликт. Он считает, что без помощи США Европа не сможет поддержать Украину, и конфликт закончится.Орбан неоднократно заявлял, что мир на Украине может наступить только после переговоров России и США. По его мнению, Европа упустила свой шанс, так как не смогла обеспечить выполнение Минских соглашений.5 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Москву, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит Орбана в Москву стал следующим этапом его мирной миссии, начало которой было положено в Киеве 2 июля.Венгерский премьер заявил, что вскоре планирует провести ещё несколько подобных неожиданных встреч.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным.
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россия, украина, сергей рябков, сша, дональд трамп
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Сергей Рябков, США, Дональд Трамп
15:01 12.07.2024
 
Москве неизвестно о мирном плане Трампа по Украине, заявил Рябков

Рябков: Москве ничего не известно о мирном плане Трампа по Украине

© РИА Новости . Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкДни культуры Объединенных Арабских Эмиратов в Москве
Дни культуры Объединенных Арабских Эмиратов в Москве - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Москве ничего не известно о мирном плане экс-президента США Дональда Трампа по Украине, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Он заявил, что Москве неизвестно о мирном плане Дональда Трампа по Украине, добавив, что РФ фиксирует сигналы, поступающие от бывшего президента США, а также отслеживают контакты, которые зарубежные лидеры осуществляют с Вашингтоном.
В четверг в рамках мирной инициативы по Украине премьер Венгрии Виктор Орбан провел пятую встречу с Трампом, который пообещал, что в случае своего переизбрания не будет финансировать конфликт. Он считает, что без помощи США Европа не сможет поддержать Украину, и конфликт закончится.
Будапешт, Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2024
В Венгрии ответили на реакцию Брюсселя на визиты Орбана в Москву и Пекин
14:18
Орбан неоднократно заявлял, что мир на Украине может наступить только после переговоров России и США. По его мнению, Европа упустила свой шанс, так как не смогла обеспечить выполнение Минских соглашений.
5 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Москву, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит Орбана в Москву стал следующим этапом его мирной миссии, начало которой было положено в Киеве 2 июля.
Венгерский премьер заявил, что вскоре планирует провести ещё несколько подобных неожиданных встреч.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Орбан показал свою политическую волю на диалог, Москва считает это весьма позитивным и полезным.
 
ПолитикаРОССИЯУКРАИНАСергей РябковСШАДональд Трамп
 
 
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