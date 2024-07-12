https://1prime.ru/20240712/ukraina-850066964.html

"Нет аппетита". В Польше озвучили перспективы принятия Украины в НАТО

"Нет аппетита". В Польше озвучили перспективы принятия Украины в НАТО - 12.07.2024, ПРАЙМ

"Нет аппетита". В Польше озвучили перспективы принятия Украины в НАТО

В НАТО в данный момент "нет аппетита" принимать Украину в альянс, признал Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. | 12.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-12T17:51+0300

2024-07-12T17:51+0300

2024-07-12T17:51+0300

политика

нато

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ВАШИНГТОН, 12 июл — ПРАЙМ. В НАТО в данный момент "нет аппетита" принимать Украину в альянс, признал Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. "У альянса нет аппетита делать это в данный момент ", — сказал Сикорский, выступая на площадке Института американского предпринимательства, комментируя перспективу членства Украины в НАТО. Он также сказал, что НАТО хочет продолжать поддерживать Украину до ее "победы".На саммите НАТО в Вашингтоне на этой неделе страны-члены альянса пообещали Украине "необратимый путь" в НАТО, но не назвали конкретных сроков вступления.Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала решения принятые на саммите НАТО относительно вступления Украины в альянс "показным единством", которое буквально трещало по швам.

https://1prime.ru/20240712/ukrain-850036930.html

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нато, польша, украина