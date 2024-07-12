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"Нет аппетита". В Польше озвучили перспективы принятия Украины в НАТО - 12.07.2024, ПРАЙМ
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"Нет аппетита". В Польше озвучили перспективы принятия Украины в НАТО
"Нет аппетита". В Польше озвучили перспективы принятия Украины в НАТО - 12.07.2024, ПРАЙМ
"Нет аппетита". В Польше озвучили перспективы принятия Украины в НАТО
В НАТО в данный момент "нет аппетита" принимать Украину в альянс, признал Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T17:51+0300
2024-07-12T17:51+0300
политика
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ВАШИНГТОН, 12 июл — ПРАЙМ. В НАТО в данный момент "нет аппетита" принимать Украину в альянс, признал Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. "У альянса нет аппетита делать это в данный момент ", — сказал Сикорский, выступая на площадке Института американского предпринимательства, комментируя перспективу членства Украины в НАТО. Он также сказал, что НАТО хочет продолжать поддерживать Украину до ее "победы".На саммите НАТО в Вашингтоне на этой неделе страны-члены альянса пообещали Украине "необратимый путь" в НАТО, но не назвали конкретных сроков вступления.Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала решения принятые на саммите НАТО относительно вступления Украины в альянс "показным единством", которое буквально трещало по швам.
https://1prime.ru/20240712/ukrain-850036930.html
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нато, польша, украина
Политика, НАТО, ПОЛЬША, УКРАИНА
17:51 12.07.2024
 
"Нет аппетита". В Польше озвучили перспективы принятия Украины в НАТО

Сикорский: у НАТО сейчас "нет аппетита" принимать Украину в альянс

© Фото : NATOВладимир Зеленский в штаб-квартире НАТО
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2024
© Фото : NATO
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ВАШИНГТОН, 12 июл — ПРАЙМ. В НАТО в данный момент "нет аппетита" принимать Украину в альянс, признал Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
"У альянса нет аппетита делать это в данный момент ", — сказал Сикорский, выступая на площадке Института американского предпринимательства, комментируя перспективу членства Украины в НАТО.
Он также сказал, что НАТО хочет продолжать поддерживать Украину до ее "победы".
На саммите НАТО в Вашингтоне на этой неделе страны-члены альянса пообещали Украине "необратимый путь" в НАТО, но не назвали конкретных сроков вступления.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала решения принятые на саммите НАТО относительно вступления Украины в альянс "показным единством", которое буквально трещало по швам.
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2024
СМИ усомнились в желании НАТО активизировать усилия по принятию Украины
10:08
 
ПолитикаНАТОПОЛЬШАУКРАИНА
 
 
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