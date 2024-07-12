https://1prime.ru/20240712/ukraina-850066964.html
"Нет аппетита". В Польше озвучили перспективы принятия Украины в НАТО
"Нет аппетита". В Польше озвучили перспективы принятия Украины в НАТО - 12.07.2024, ПРАЙМ
"Нет аппетита". В Польше озвучили перспективы принятия Украины в НАТО
В НАТО в данный момент "нет аппетита" принимать Украину в альянс, признал Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T17:51+0300
2024-07-12T17:51+0300
2024-07-12T17:51+0300
политика
нато
польша
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84195/26/841952680_0:0:2199:1237_1920x0_80_0_0_c7d991a1ffc4111525ab3347ebfb2327.jpg
ВАШИНГТОН, 12 июл — ПРАЙМ. В НАТО в данный момент "нет аппетита" принимать Украину в альянс, признал Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. "У альянса нет аппетита делать это в данный момент ", — сказал Сикорский, выступая на площадке Института американского предпринимательства, комментируя перспективу членства Украины в НАТО. Он также сказал, что НАТО хочет продолжать поддерживать Украину до ее "победы".На саммите НАТО в Вашингтоне на этой неделе страны-члены альянса пообещали Украине "необратимый путь" в НАТО, но не назвали конкретных сроков вступления.Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала решения принятые на саммите НАТО относительно вступления Украины в альянс "показным единством", которое буквально трещало по швам.
https://1prime.ru/20240712/ukrain-850036930.html
польша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84195/26/841952680_244:0:2199:1466_1920x0_80_0_0_1bb371bcb4d6d89d2d204a4361ac5246.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, польша, украина
Политика, НАТО, ПОЛЬША, УКРАИНА
"Нет аппетита". В Польше озвучили перспективы принятия Украины в НАТО
Сикорский: у НАТО сейчас "нет аппетита" принимать Украину в альянс
ВАШИНГТОН, 12 июл — ПРАЙМ. В НАТО в данный момент "нет аппетита" принимать Украину в альянс, признал Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
"У альянса нет аппетита делать это в данный момент ", — сказал Сикорский, выступая на площадке Института американского предпринимательства, комментируя перспективу членства Украины в НАТО.
Он также сказал, что НАТО хочет продолжать поддерживать Украину до ее "победы".
На саммите НАТО в Вашингтоне на этой неделе страны-члены альянса пообещали Украине "необратимый путь" в НАТО, но не назвали конкретных сроков вступления.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала решения принятые на саммите НАТО относительно вступления Украины в альянс "показным единством", которое буквально трещало по швам.
СМИ усомнились в желании НАТО активизировать усилия по принятию Украины