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Украинские власти хотят продать отель "Украина" в центре Киева

Украинские власти хотят продать отель "Украина" в центре Киева - 12.07.2024, ПРАЙМ

Украинские власти хотят продать отель "Украина" в центре Киева

Украинские власти хотят продать отель "Украина" в центре Киева за 25,6 миллиона долларов, сообщил в пятницу представитель кабмина в Верховной раде Тарас... | 12.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-12T19:39+0300

2024-07-12T19:39+0300

2024-07-12T19:39+0300

экономика

украина

приватизация

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МОСКВА, 12 июл – ПРАЙМ. Украинские власти хотят продать отель "Украина" в центре Киева за 25,6 миллиона долларов, сообщил в пятницу представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук. "Утверждены условия продажи единого имущественного комплекса государственного предприятия "Гостиница Украина" на электронном аукционе с условиями и стартовой ценой, составляющей 1 миллиард 47 миллионов 637 тысяч 152 гривны (25,6 миллиона долларов), — написал Мельничук в своем Telegram-канале. Отель "Украина" был построен в 1961 году в рамках послевоенной реконструкции Киева. Первоначально он назывался "Москва". В 2001 году, в честь 10-летия независимости страны, его переименовали в "Украину". Отель расположен в центре Киева недалеко от площади Независимости.В июле 2022 года Зеленский подписал закон об ускорении приватизации гособъектов на Украине. Премьер-министр Денис Шмыгаль поставил перед Фондом госимущества задачу продолжить малую и начать большую приватизацию. Экс-спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что этот закон разрешает продажу крупных промышленных предприятий. а "на фоне падения валютного курса" — это фактически распродажа страны".

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украина, приватизация