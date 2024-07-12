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Юань в пятницу снизился против доллара США - 12.07.2024, ПРАЙМ
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Китайский юань
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Юань в пятницу снизился против доллара США
Юань в пятницу снизился против доллара США - 12.07.2024, ПРАЙМ
Юань в пятницу снизился против доллара США
Китайский юань в пятницу немного снизился против доллара США после роста до максимума за один месяц, в то время как Народный банк Китая установил умеренный... | 12.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-12T11:47+0300
2024-07-12T11:47+0300
китайский юань
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Китайский юань в пятницу немного снизился против доллара США после роста до максимума за один месяц, в то время как Народный банк Китая установил умеренный срединный курс национальной валюты.Данные по внешней торговле Китая, которые вышли ранее в пятницу, были неоднозначными: экспорт в июне вырос сильнее прогнозов, в то время как импорт неожиданно упал, сигнализируя о слабом внутреннем спросе.К 03.53 по Гринвичу юань торговался с понижением на 0,09%, по 7,2639 за доллар, после торговли в диапазоне 7,2575-7,2677.Перед началом торгов Народный банк Китая установил срединный курс юаня на отметке 7,1315 за доллар США, что выше оценки Reuters.По словам трейдеров и аналитиков, центральный банк Китая постепенно понижает срединный курс национальной валюты, давая основания говорить о том, что он допускает некоторое ослабление.Юань на рынке спот открылся на отметке 7,2575 за доллар.За текущий месяц юань снизился против доллара на 0,1%, а за текущий год - на 2,2%. Он находится под давлением с начала 2023 года, так как внутренние проблемы, связанные с кризисным сектором недвижимости, анемичным потреблением и падением доходности, приводят к выводу капитала из юаня, а иностранные инвесторы держатся подальше от проблемного фондового рынка.Американская валюта в пятницу испытывала понижательное давление. Индекс доллара находился на отметке 104,47, недалеко от 1-месячного минимума 104,07, достигнутого в четверг.Доллар упал после выхода в США данных по инфляции. Опубликованный в четверг отчет показал, что потребительские цены в США неожиданно снизились впервые за четыре года, а их годовой рост оказался самым слабым за год, что еще на один шаг приблизило ФРС к понижению процентных ставок в сентябре.Оффшорный юань на азиатских торгах снизился против доллара примерно на 0,08%, до 7,2755.
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рынки, валютный рынок, юань
Китайский юань, Рынки, валютный рынок, юань
11:47 12.07.2024
 

Юань в пятницу снизился против доллара США

© fotolia.com / Feng YuКитайский юань и доллары США
Китайский юань и доллары США - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2024
© fotolia.com / Feng Yu
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МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Китайский юань в пятницу немного снизился против доллара США после роста до максимума за один месяц, в то время как Народный банк Китая установил умеренный срединный курс национальной валюты.
Данные по внешней торговле Китая, которые вышли ранее в пятницу, были неоднозначными: экспорт в июне вырос сильнее прогнозов, в то время как импорт неожиданно упал, сигнализируя о слабом внутреннем спросе.
К 03.53 по Гринвичу юань торговался с понижением на 0,09%, по 7,2639 за доллар, после торговли в диапазоне 7,2575-7,2677.
Перед началом торгов Народный банк Китая установил срединный курс юаня на отметке 7,1315 за доллар США, что выше оценки Reuters.
По словам трейдеров и аналитиков, центральный банк Китая постепенно понижает срединный курс национальной валюты, давая основания говорить о том, что он допускает некоторое ослабление.
Юань на рынке спот открылся на отметке 7,2575 за доллар.
За текущий месяц юань снизился против доллара на 0,1%, а за текущий год - на 2,2%. Он находится под давлением с начала 2023 года, так как внутренние проблемы, связанные с кризисным сектором недвижимости, анемичным потреблением и падением доходности, приводят к выводу капитала из юаня, а иностранные инвесторы держатся подальше от проблемного фондового рынка.
Американская валюта в пятницу испытывала понижательное давление. Индекс доллара находился на отметке 104,47, недалеко от 1-месячного минимума 104,07, достигнутого в четверг.
Доллар упал после выхода в США данных по инфляции. Опубликованный в четверг отчет показал, что потребительские цены в США неожиданно снизились впервые за четыре года, а их годовой рост оказался самым слабым за год, что еще на один шаг приблизило ФРС к понижению процентных ставок в сентябре.
Оффшорный юань на азиатских торгах снизился против доллара примерно на 0,08%, до 7,2755.
 
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