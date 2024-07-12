https://1prime.ru/20240712/valyuta-850041241.html

Юань в пятницу снизился против доллара США

Юань в пятницу снизился против доллара США - 12.07.2024, ПРАЙМ

Юань в пятницу снизился против доллара США

Китайский юань в пятницу немного снизился против доллара США после роста до максимума за один месяц, в то время как Народный банк Китая установил умеренный... | 12.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-12T11:47+0300

2024-07-12T11:47+0300

2024-07-12T11:47+0300

китайский юань

рынки

валютный рынок

юань

https://cdnn.1prime.ru/img/76322/39/763223973_0:195:4369:2652_1920x0_80_0_0_3ed76abbd0d16c1ff721b4da96b14b31.jpg

МОСКВА, 12 июл - ПРАЙМ. Китайский юань в пятницу немного снизился против доллара США после роста до максимума за один месяц, в то время как Народный банк Китая установил умеренный срединный курс национальной валюты.Данные по внешней торговле Китая, которые вышли ранее в пятницу, были неоднозначными: экспорт в июне вырос сильнее прогнозов, в то время как импорт неожиданно упал, сигнализируя о слабом внутреннем спросе.К 03.53 по Гринвичу юань торговался с понижением на 0,09%, по 7,2639 за доллар, после торговли в диапазоне 7,2575-7,2677.Перед началом торгов Народный банк Китая установил срединный курс юаня на отметке 7,1315 за доллар США, что выше оценки Reuters.По словам трейдеров и аналитиков, центральный банк Китая постепенно понижает срединный курс национальной валюты, давая основания говорить о том, что он допускает некоторое ослабление.Юань на рынке спот открылся на отметке 7,2575 за доллар.За текущий месяц юань снизился против доллара на 0,1%, а за текущий год - на 2,2%. Он находится под давлением с начала 2023 года, так как внутренние проблемы, связанные с кризисным сектором недвижимости, анемичным потреблением и падением доходности, приводят к выводу капитала из юаня, а иностранные инвесторы держатся подальше от проблемного фондового рынка.Американская валюта в пятницу испытывала понижательное давление. Индекс доллара находился на отметке 104,47, недалеко от 1-месячного минимума 104,07, достигнутого в четверг.Доллар упал после выхода в США данных по инфляции. Опубликованный в четверг отчет показал, что потребительские цены в США неожиданно снизились впервые за четыре года, а их годовой рост оказался самым слабым за год, что еще на один шаг приблизило ФРС к понижению процентных ставок в сентябре.Оффшорный юань на азиатских торгах снизился против доллара примерно на 0,08%, до 7,2755.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, валютный рынок, юань